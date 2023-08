Trotz einem wechselhaften Sommer mit viel Hitze aber auch viel Regen sind die Campingplatzbetreiber um Heilbronn zufrieden mit der Saison. Den Campern macht das Wetter nichts aus.

Hitze - Regen - Hitze - Regen, das war der Sommer in Heilbronn-Franken. Die Campingplätze, wie beispielsweise der am Breitenauer See oder der Sperrfechter Freizeitpark in Oedheim (beide Kreis Heilbronn), waren über die Sommerferien dennoch gut gefüllt. Die Betreiber zeigen sich zufrieden, so beispielsweise Klaus Schmitt, Verwalter des Campingplatzes am Breitenauer See.

"Normalen Campern macht das Wetter nichts"

Dort berichtet Schmitt von Zahlen, die mit 2019 - also vor der Pandemie - vergleichbar sind. Er sei zufrieden mit der diesjährigen Saison. Die Jahre 2020, 2021 und 2022 könne man nicht mit diesem Jahr vergleichen, da war Corona-Pandemie und das Wasser aus dem Breitenauer See zur Sanierung abgelassen.

Hitze oder Regen - das ist den Campern egal. "Normalen Campern macht das eigentlich nichts, das Wetter", scherzt Thorsten Walz aus Hungen (Kreis Gießen), der regelmäßig am Breitenauer See campt. Und auch Schmitt bestätigt, trotz Regen am Anfang der Sommerferien oder auch jetzt habe es weder weniger Besucherinnen und Besucher noch frühere Abreisen gegeben. Jetzt zum Ende der Sommerferien werden es zwar weniger Gäste, sagt Schmitt, aber das ist ganz normal.

Großer Ansturm ist vorbei

Davon berichtet auch Isabel Kummer aus der Verwaltung des Sperrfechter Freizeitparks, dem Campingplatz in Oedheim. "Der große Ansturm ist vorbei", sagte sie dem SWR. Man spüre, dass die anderen Bundesländer jetzt schon keine Sommerferien mehr haben. Allerdings könnte es noch einmal einen kleinen Schub an Campern geben, vorausgesetzt der Herbst werde noch einmal schöner als das jetzige Regenwetter. Außerdem steht um den 3. Oktober das traditionelle "Abcamp-Wochenende" an, da sei der Campingplatz auch schon jetzt ausgebucht.

Viele Neucamper unterwegs

Am Breitenauer See gab es neben vielen Dauercampern in diesem Jahr allerdings auch viele Neucamperinnen und -camper. Der Trend hin zum Camping hat sich in diesem Jahr besonders gezeigt, erklärt Klaus Schmitt. Viele neue Wohnmobilbesitzer und auch einige neue Wohnwagenbesitzer habe er auf dem Campingplatz begrüßt. Er führt das einerseits auf die Pandemie zurück, in der viele Camping für sich entdeckt haben, glaubt aber auch, dass mit den aktuellen Krisen Flugreisen für Familien zu teuer werden. Und auch die heißen Sommer seien inzwischen mit südlicheren Ländern vergleichbar. "Aber selbst dort kann man ja auch nicht mehr davon ausgehen, dass es nicht regnet", so Schmitt.