Die Neckarsulmer BW-Bankfiliale (Kreis Heilbronn) wird am 30. März geschlossen. Die Bank nennt es "Zusammenlegung" mit der größeren Filiale im benachbarten Heilbronn. Die Zukunft gehöre größeren und leistungsstärkeren Standorten, heißt es in der Begründung. In einem Schreiben an die Kunden wirbt die Bank um Verständnis. Nach SWR-Informationen wurde zuvor eine Modernisierung des Neckarsulmer Standortes verworfen. Laut Stadtverwaltung Neckarsulm war ursprünglich geplant, die BW-Bankfiliale in reduzierter Form im Erdgeschoss des Neubaus zu platzieren. Das Gebäude in der Marktstraße wird jetzt abgerissen, dort sollen Wohnungen entstehen. Die Stadt unterstützt das Projekt - es passt in ihre Gesamtplanung zum Wohnen in der Innenstadt.