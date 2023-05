Busstreik rund um Schwäbisch Hall auch am Montag

Auch am Montag wird es rund um Schwäbisch Hall wieder zu Behinderungen im ÖPNV kommen. ver.di hatte Ende vergangener Woche einen weiteren Streiktag der Busbetriebe angekündigt.

Schon am Freitag war der ÖPNV rund um Schwäbisch Hall lahmgelegt. Am Montag soll der Streik im Busverkehr weitergehen, so die Gewerkschaft ver.di. Betroffen sind im Landkreis Schwäbisch Hall die Verkehrsunternehmen Stadtbus SHA und das Friedrich Müller Omnibusunternehmen.

[KB? OT?]

Schon am Freitag wurde die Arbeit niedergelegt, am Montag wird der Streik fortgesetzt. Weil das Fahrpersonal "sehr unerfreut über die Haltung der Arbeitgeber am Verhandlungstisch" sei, wie Christian Störtz vom ver.di-Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken dem SWR sagte, seien von vorne herein zwei Streiktage angesetzt worden.

Ver.di fordert für die Beschäftigten 550 Euro mehr im Monat, Azubis sollen 250 Euro zusätzlich erhalten.