In und um Schwäbisch Hall muss am heutigen Freitag mit Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr gerechnet werden. Unter anderem streikt das Unternehmen Stadtbus Schwäbisch Hall.

Rund um Schwäbisch Hall geht fast nichts mehr: Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag und auch für kommenden Montag jeweils ganztags zum Streik in Busbetrieben aufgerufen. Im Landkreis Schwäbisch Hall sind davon die Verkehrsunternehmen Stadtbus SHA und das Friedrich Müller Omnibusunternehmen betroffen. Das sagte Christian Störtz vom ver.di-Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken dem SWR.

Streik gleich an zwei Tagen

Die Beschäftigten seien sehr unzufrieden über die Haltung der Arbeitgeber am Verhandlungstisch und hätten sich deshalb dazu entschieden, gleich zwei Tage zu streiken, so Störtz weiter. Demnach wird es also an beiden Tagen zu Ausfällen im Raum Schwäbisch-Hall und im Stadtgebiet kommen.

ver.di fordert für die Beschäftigten 550 Euro mehr im Monat, Azubis sollen 250 Euro zusätzlich erhalten.