Das Heilbronner Ordnungsamt hat im vergangenen Jahr 22.000 Bußgeldbescheide mehr verschickt als 2019. Grund ist auch ein neuer Blitzer.

Der neue Blitzer in der Südstraße (Archivbild) SWR Raphael Moos

89.000 Mal blitzte es bei den städtischen Tempokontrollen in Heilbronn, das meldet die Stadt. Die überwiegende Mehrheit war nur geringfügig schneller als erlaubt. Es gab aber auch 275 Fahrer, die ihren Führerschein abgeben mussten. Das sind 34 weniger als im Jahr 2019.

120 Stundenkilometer in der Innenstadt

Dass es insgesamt so viele Bescheide mehr als im Vorjahr sind, liegt vor allem an einem stationären Blitzer in der Südstraße, der dort seit Februar unter anderem Tempo 40 überwacht, heißt es. Auch der Blitzanhänger der Stadt, positioniert an unterschiedlichen Stellen, trug mit über 15.000 Fällen zur Erhöhung bei. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der innerorts mit fast 120 Stundenkilometern geblitzt wurde. Er ist seinen Führerschein erst einmal los und bekam zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von rund 1.000 Euro.

"Zu schnelles Fahren und nicht angepasste Geschwindigkeit gehören nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Deshalb werden wir die Kontrollen konsequent im gesamten Stadtgebiet fortsetzen." Agnes Christner, Bürgermeisterin Heilbronn (Dezernat öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Besonders im Blick seien bei den Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt Heilbronn die Unfallschwerpunkte. Auch Gefahrenstellen, zum Beispiel Schulwege sowie Straßen an Spielplätzen und Seniorenheimen, würden überwacht.