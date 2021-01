per Mail teilen

Die Stadt Heilbronn hat gegen den Veranstalter eines Flohmarktes Anfang September ein Bußgeld in vierstelliger Höhe verhängt. Der Flohmarkt war von den Ordnungsbehörden vorzeitig geschlossen worden. Über 1.000 Besucher waren am frühen Nachmittag nach Angaben der Stadt auf der Theresienwiese. Das waren doppelt so viele wie erlaubt. Für das Stadtgebiet galt zu diesem Zeitpunkt die Corona-Vorwarnstufe. Die Corona-Abstandsregeln konnten laut Polizei nicht mehr eingehalten werden. Das Gelände wurde jedoch nicht geräumt, auch um eine Beunruhigung der Anwesenden zu vermeiden. Der Veranstalter kann noch Widerspruch einlegen.