"Wir haben in dieser Lockdown-Phase nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wir haben unter anderem Youtube-Filme produziert, wir haben auch das Hygiene-Konzept in einem Film verarbeitet. Und was es in Kürze bei uns gibt, das ist die Online-Buchbarkeit. Das alles war viel Arbeit in den letzten Monaten, aber es hat sich gelohnt."

Walter Müller, Geschäftsführer Müller Reisen