Wie in Bahn und im Flugzeug herrscht natürlich auch bei den Busreisen unter anderem Maskenpflicht. Wie es beim "neuen Reisen" in einem Reisebus – außer Maske tragen – neuerdings zugeht und wie das Geschäft bei uns in der Region angelaufen ist, darüber informiert Sie SWR-Reporterin Ulrike Schirmer anhand eines Beispielunternehmens.