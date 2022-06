per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat laut Polizei am Wochenende in Künzelsau (Hohenlohekreis) eine Busfahrerin angegriffen und verletzt. Die Busfahrerin hatte dem Mann die Mitfahrt verweigert, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hatte. Daraufhin griff er die Frau an und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.