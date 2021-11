per Mail teilen

Ein 63 Jahre alter Busfahrer ist am Donnerstagmorgen bei Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall) von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Ursache war laut Polizei vermutlich ein medizinischer Notfall. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs. Der Fahrer kam in eine Klinik.