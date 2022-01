Busfahrer angespuckt und bedroht

Ein bislang Unbekannter hat in einem Linienbus in Heilbronn den Fahrer bedroht. Der Mann war nach Polizeiangaben am Donnerstagvormittag in den Bus gestiegen, dann spuckte er den Busfahrer an und beleidigte ihn. Danach sei er ausgestiegen und sprach weitere Bedrohungen aus. Der Busfahrer hatte zuvor an einer Haltestelle eine Frau nicht mehr mitgenommen, weil er bereits losgefahren war. Danach fuhrt hinter dem Bus längere Zeit ein Auto her, aus dem der Unbekannte dann offenbar ausstieg und anschließend den Bus betrat. Es werden Zeugen gesucht.