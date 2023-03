Das geplante Kombi-Ticket für die Neckarschifffahrt sowie für Bus und Bahn im Raum Heilbronn kann ab sofort gelöst werden.

Der Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV) hat darauf hingewiesen, dass es jetzt das Kombi-Ticket für Neckarschifffahrt, Bus und Bahn gebe. So könne ein Ausflug fast an der Haustür starten und enden, steht in der Mitteilung des HNV. Das Kombi-Ticket erhält demnach, wer eine Schiffsfahrkarte kauft. Viele sehenswerte Städte seien perfekt an die Routen- und Anlegestellen angebunden. Die Sommersaison der Neckarschifffahrt startet im April. Allerdings hat der Betreiber bereits Einschränkungen angekündigt. So werden samstags keine Linienfahrten mehr in und ab Heilbronn angeboten, heißt es.