Ohne Bus zur Muswiese in Rot am See

Mehrere Buslinien zum größten Volksfest Hohenlohes, der Muswiese, fallen aus. Der Busfahrermangel wird zum handfesten Problem in der Region.

Weil während der Corona-Pandemie Busfahrer den Job gewechselt haben, fehlen sie nun beim Sonderbusverkehr an der Muswiese in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall). Das erklärte der Bürgermeister Sebastian Kampe (CDU). Aus diesem Grund könne die Stadt nur 50 Prozent der üblichen Buslinien anbieten. Die Linien 5 und 6 des Muswiesenbusses ab Crailsheim beziehungsweise ab Wolpertshausen fallen aus.

Ersatz gefunden

Ursprünglich hieß es vom organisierenden Busunternehmen, dass der Muswiesenbus komplett ausfalle, so Bürgermeister Kampe. Jetzt sei er froh, dass zumindest 50 Prozent möglich sei. Zudem fährt am Wochenende die Tauberbahn nicht, die Crailsheim und Rot am See verbindet. Hier fehle es an Personal im Stellwerk, heißt es.

Als Ersatz fährt dafür allerdings ein Schienenersatzverkehr, Busse sowie ein Ruftaxi. Und Kampe empfiehlt, ausnahmsweise eventuell das eigene Fahrzeug zu nutzen.

Genügend Parkplätze vorhanden

Auch ein Grund, warum Sebastian Kampe hofft, dass es während der Muswiese trocken bleibt. Denn dann könnten die vielen Parkplätze auf den umliegenden Äckern genutzt werden.

"Wir hoffen ganz stark aufs Wetter!"

Die Muswiese startet am Samstag und dauert bis Donnerstag kommender Woche. Am Montag ist Ruhetag. Neben Vergnügungsgeschäften gibt es einen Krämermarkt und eine landwirtschaftliche Ausstellung.

Auch beim Fränkischen Volksfest in Crailsheim keine Busse

Auch beim Fränkischen Volksfest in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) konnte fast kein Busverkehr angeboten werden. Ein Verkehrschaos blieb allerdings aus. Der Verkehr lief einwandfrei ohne Staus oder Unfällen.