Burgfestspiele Jagsthausen starten in die Spielzeit 2022

Die Burgfestspiele Jagsthausen im Kreis Heilbronn starten in ihre diesjährige Spielzeit. Auf dem Programm stehen am Samstag die Premieren der Kinderstücke "Die dumme Augustine" und "Der kleine Vampir".

Zwei Jahre lang mussten die Burgfestspiele Jagsthausen wegen der Corona-Pandemie pausieren - jetzt kann wieder gespielt werden. Die offizielle Spielzeiteröffnung ist am 11. Juni mit dem Musical von Monty Python’s "SPAMALOT" vorgesehen.

Und es gibt einiges Neues in der Burg: Zum Beispiel wurde in eine Technologie für Besucherinnen und Besucher mit Hörschädigung investiert. Über eine App wird das Theaterstück direkt auf das Handy übertragen und von dort zum Beispiel in Kopfhörer oder Hörgeräte.

"Die dumme Augustine" - Kinderstück bei den Burgfestspielen Jagsthausen 2022 Burgfestspiele Jagsthausen

Zudem wurde die Theaterkasse erneuert und modernisiert. Bis Ende August stehen acht Stücke und Musicals auf dem Programm. Der "Götz von Berlichingen" (mit Schauspieler Stephan Szász in der Titelrolle) feiert am 17. Juni Premiere.