Burgfestspiele Jagsthausen starten in die 72. Spielzeit

Mit "Der Sonnenkönig" und "Des Kaisers neue Kleider" starten die Burgfestspiele Jagsthausen mit zwei Kinderstücken in die neue Saison. Die offizielle Eröffnung ist am 10. Juni.

Die Burgfestspiele in Jagsthausen (Kreis Heilbronn) starten an diesem Wochenende in ihre 72. Spielzeit. Ziel für diese Saison sind mehr Besucher als 2022. Am Samstag stehen mit „Der Sonnenkönig“ und „Des Kaisers neue Kleider“ zunächst zwei Kinderstücke auf dem Spielplan. Am Sonntag hat das Stück „Indien“ Premiere.

Bis Ende August sind fast 80 Veranstaltungen geplant, darunter das Traditionsstück „Götz von Berlichingen“. Offiziell eröffnet werden die Burgfestspiele am 10. Juni mit dem Musical „Saturday Night Fever“. Bis zu 100 Menschen sorgen vor und hinter den Kulissen dafür, dass Theater im Freien gespielt werden kann.

Eine malerische Kulisse für Theater unter freiem Himmel SWR Simon Bendel

Die künstlerische Leiterin, Eva Hosemann, will diese Saison mehr Tickets als 2022 absetzen. Der Vorverkauf seit Oktober sei gut gelaufen. Die Erwartungen seien dementsprechend hoch.