Burgfestspiele Jagsthausen: Vorverkauf für 2023 startet

Die Spielzeit 2023 der Burgfestspiele Jagsthausen steht in den Startlöchern. Am Montag beginnt der Vorverkauf für die abwechslungsreiche Mischung aus Musical und Theater.

Am Montagmorgen um 9 Uhr startet der Vorverkauf für die nächste Spielzeit der Burgfestspiele Jagsthausen (Kreis Heilbronn). Die künstlerische Leiterin Eva Hosemann ist gespannt, bei welchen Tickets die Leute am schnellsten zuschlagen. Der Vorverkaufsstart sei ja immer "so ein kleiner erster Spiegel, dass man mal so abschätzen kann, was von dem, was man sich ausgedacht hat, ankommt", sagte Hosemann dem SWR.

Vielfältiges Programm

Die künstlerische Leiterin selbst ist begeistert von dem vielfältigen Programm, das von "Götz von Berlichingen" in einer neuen Inszenierung über Musicals wie "Saturday Nightfever" und "Ladies Night" bis hin zu Kinderstücken wie "Des Kaisers neue Kleider" und "Der Sonnenkönig" reicht.

Auch online gibt es Tickets für die Burgfestspiele Jagsthausen.