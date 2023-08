Bunte Becken und Seifenblasen im Solefreibad Bad Friedrichshall

Beim Farbenfrohtag werden am Sonntag die Schwimmbecken im Solefreibad Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) bunt gefärbt. Dazu fliegen Seifenblasen durch die Luft.

Im Rahmen der 50. Jubiläumsfeier färbt das Solefreibad Bad Friedrichshall zum Farbenfrohtag das Wasser am Sonntag in den Becken in verschiedenen Farben. Neben Seifenblasen, die den ganzen Tag über durch die Luft schweben, werden auch Bälle in die Schwimmbecken gefüllt.

Gefärbte Becken im Solefreibad Bad Friedrichshall Stadtmarketing Bad Friedrichshall

Solefreibad zählt mehrere Tausend Besucher

Der Farbenfrohtag komme bei den Badegästen sehr gut an, wie Katrin Neumann vom Bad Friedrichshaller Stadtmarketing berichtet. Schon am Vormittag zählte das Bad rund 3.000 Besucherinnen und Besucher. Mit etwa 6.000 Badegästen werde gerechnet. Das Färbemittel sei extra aus Frankreich bestellt worden. Vor allem pink, denn im Wasser komme diese Farbe am besten zur Geltung, so Neumann.

Solefreibad kommt ohne Personalmangel durch die Saison

Während andere Freibäder wegen des Fachkräftemangels ihre Öffnungszeiten in diesem Jahr verkürzen müssen, läuft es im Solefreibad Bad Friedrichshall reibungslos. An Personal mangele es nicht, berichtet Neumann. Bislang blicke man auf eine erfolgreiche Saison. Ob diese noch über den 10. September hinaus verlängert wird, entscheide man dann kurzfristig, je nach Wetterlage.