Im Rahmen eines bundesweiten Warntags wurde am Donnerstag um 11 Uhr auch in Städten und Gemeinden in Heilbronn-Franken ein Probealarm ausgelöst. Um 11 Uhr heulten in vielen Kommunen die Sirenen. Auch Warn-Apps wurden ausgelöst. Getestet wurden unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall. Ziel des bundesweit ersten Warntags ist es, die Technik zu prüfen und die Bevölkerung zu sensibilisieren. Sirenen heulten aber nicht überall. Während in Heilbronn zum Beispiel die Sirenen getestet wurden, war das im Main-Tauber-Kreis laut Landratsamt nur in einigen Kommunen der Fall. Der Main-Tauber-Kreis setzt nach eigenen Angaben vor allem auf die Warn-App NINA, um die Menschen in Gefahrensituationen rechtzeitig zu erreichen.