"Sozialer Tag" - auch Heilbronner Schülerinnen und Schüler nehmen teil

Tausche Klassenzimmer gegen einen Arbeitsplatz: Am bundesweiten "Sozialen Tag", der am Dienstag stattfindet, nehmen auch Schülerinnen und Schüler aus Heilbronn teil.

Am Freitag findet bundesweit der "Soziale Tag" statt. Tausende Schülerinnen und Schüler tauschen an diesem Tag für einen guten Zweck ihr Klassenzimmer gegen einen Arbeitsplatz ein - auch Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs für Fremdsprachen am Kolping-Bildungszentrum in Heilbronn. Der bundesweite "Soziale Tag" bietet den Schülerinnen und Schülern erste Anknüpfungspunkte für zivilgesellschaftliches Engagement und möglicherweise einen Einblick in ihren Traumjob.

Die Idee hinter dem "Sozialen Tag"

Bundesweit nehmen am "Sozialen Tag" insgesamt fast 450 Schulen teil, davon 30 aus Baden-Württemberg. Der erarbeitet Lohn von rund 60.000 Schülerinnen und Schüler soll laut Martin Mlodzian, Pressesprecher der Organisation "Schüler helfen Leben" anschließend an Gleichaltrige in Kriegs- und Nachkriegsländern gespendet werden; unter anderem in Südosteuropa, Jordanien und in der Ukraine.

Schirmherr des Aktionstages ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).