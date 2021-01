per Mail teilen

In den Kreisen Schwäbisch Hall und Hohenlohe unterstützen Bundeswehrsoldaten Pflegeheime bei der Durchführung von Corona-Schnelltests an Mitarbeitern und Besuchern.

Die Gefahr von Corona-Ausbrüchen in Pflege- und Altenheimen ist besonders hoch. Daher gibt es nun Unterstützung: Zehn Soldaten seien drei Wochen lang in Schwäbisch Haller Pflegeheimen vor Ort, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Insgesamt 13 Einrichtungen werden im Kreis unterstützt, sie hätten Bedarf angemeldet.

Mehrere Corona-Tests pro Woche für Pflegepersonal

Besucher und Externe müssen vor Betreten der Pflegeeinrichtung einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen. Außerdem müssen die Mitarbeitenden in den Einrichtungen dreimal wöchentlich getestet werden. Das ist für viele Heime personell nicht mehr zu bewältigen, bestätigt das Landratsamt.

Hoffnung: Corona-Ausbrüche minimieren

Der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer (parteilos) hofft, durch die Schnelltests die Gefahr von Corona-Ausbrüchen in den Heimen im Kreis zu minimieren.

Im Hohenlohekreis werden bereits seit Mittwoch Pflegeheime unterstützt. Dort haben 14 Einrichtungen Bedarf angemeldet. Der Main-Tauber-Kreis startet in der kommenden Woche. 20 Soldaten werden bei den Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen mithelfen, so Pressesprecher Markus Moll.