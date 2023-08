Das THW in Pfedelbach und die Bundeswehr des Standorts Niederstetten prüfen einen möglichen Hilfseinsatz in Slowenien. Dadurch könnten Transporthubschrauber zum Einsatz kommen.

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Slowenien bereiten sich jetzt auch Technisches Hilfswerk (THW) und Bundeswehr aus der Region Heilbronn-Franken auf einen möglichen Einsatz im Katastrophengebiet vor. Darunter sind das Technische Hilfswerk in Pfedelbach (Hohenlohekreis) und die Bundeswehr am Standort Niederstetten (Main-Tauber-Kreis).

THW aus Pfedelbach als Brückenbauexperten

Das Technische Hilfswerk in Pfedelbach steht nach eigenen Angaben unter Einsatzvorbehalt. Das heißt: Intern laufen Abfragen auch bei Arbeitgebenden, wer möglicherweise mit ins Katastrophengebiet kommen könnte. Zudem darf das THW Pfedelbach jetzt bis auf Weiteres keine anderen Einsätze annehmen. In der Regel haben die THWler etwa einen Tag Vorbereitungszeit bis zur Abfahrt in ein Katastrophengebiet.

Die Pfedelbacher sind Brückenbauexperten und waren auch im Ahrtal im Einsatz. Insgesamt hat der Ortsverband 60 Kameradinnen und Kameraden - davon sind es bei den Brückenbauern etwa 25 Spezialisten, darunter drei Frauen.

Bundeswehr könnte Transporthubschrauber bereitstellen

Bei der Bundeswehr in Niederstetten bereitet man sich ebenfalls auf einen möglichen Einsatz vor. Geprüft werde derzeit, wie viele Maschinen und Soldatinnen und Soldaten des Transporthubschrauberregiments losgeschickt werden können, sagte Oberstleutnant Peter Straub dem SWR und weiter: "Das kann dann relativ schnell gehen."

In Niederstetten ist das Transporthubschrauberregiment 30 untergebracht, das auch bereits in Afghanistan und Mali beispielsweise mit der notfallmedizinischen Luftrettung beauftragt war. Das Regiment kommt außerdem bei Katastropheneinsätzen und zur Feuerlöschhilfe aus der Luft zum Einsatz.