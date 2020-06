Am Bundeswehr-Standort Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) wurde am Donnerstag der neu in Betrieb genommene Rettungshubschrauber vom Typ Airbus H145 öffentlich vorgestellt.

Das Transporthubschrauberregiment 30 der Bundeswehr in Niederstetten hat jetzt einen neuen Mehrzweck-Hubschrauber. Sein Vorgänger war rund 50 Jahre im Einsatz. Die Besonderheit: Das neue Modell kann Menschen suchen, retten und auch Waldbrände löschen. SAR steht für Search und Rescue.

Der neue Rettungshubschrauber der Bundeswehr in Niederstetten SWR

"Der neue Hubschrauber ist natürlich 'state of the art'. Das fängt an bei zwei Triebwerken, das geht weiter bei einer entsprechenden Cockpit-Architektur. Das ist der Wandel von Analog zu Digital. Die Zeit nach über 50 Jahren der UH-1D hat es einfach mit sich gebracht, dass ein Nachfolgemuster beschafft werden musste." Kommandeur Peter Göhringer vom Bundeswehrstandort Niederstetten

Mehrere Millionen Euro hat der neue Helikopter gekostet. Die Investition gerade in dieses Modell, übrigens aus der Vier-Tonnen-Klasse, zeige, dass die Bundeswehr gutes Geld in die Hand genommen habe, so Göhringer.

Der "alte" Hubschrauber ist seit rund fünfzig Jahren im Einsatz, sein Spitzname ist "Huey". Der Hubschrauber mit dem markanten Sound wurde dank zahlreicher US-Filme weltbekannt. Sein Nachfolger ist quasi das Schweizer Taschenmesser unter den Hubschraubern, so heißt es.

Der alte Rettungshubschrauber der Bundeswehr in Niederstetten SWR

Insgesamt sieben Mehrzweck-Hubschrauber von diesem Typ und mit dieser Ausstattung soll es an mehreren Bundeswehr-Standorten in ganz Deutschland geben. In Niederstetten sind immer drei Soldaten in Bereitschaft und das rund um die Uhr. Im vergangenen Jahr gab es am Standort rund 50 Einsätze.