Die Bundeswehr beginnt am Montag im westlichen Kreis Heilbronn mit einer mehrtägigen Übung. Geplant sind bis Freitag Marschbewegungen am Tag und in der Nacht, so das Landratsamt. Schwerpunkte seien zwischen den Standorten Eppingen, Bruchsal (Kreis Karlsruhe), Bretten (Kreis Karlsruhe) und Vaihingen (Kreis Ludwigsburg). Demnach werden Dekontaminations- und ABC-Aufklärungsaufträge durchgeführt. Unter anderem sollen auch Dekontaminationseinrichtungen aufgebaut werden.