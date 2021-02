per Mail teilen

In neun Heilbronner Pflegeheimen sind derzeit zwölf Bundeswehrsoldaten des Gebirgsaufklärungsbataillons 230 aus Füssen im Einsatz. Sie führen Corona-Tests bei Besuchern und Mitarbeitern durch.

Wer Angehörige derzeit im Pflegeheim besucht, trifft dort im Eingangsbereich mitunter auf Menschen in grün-brauner Tarnuniform: Die Bundeswehr ist auch in der Region im Corona-Einsatz. In neun der 15 Heilbronner Heimen helfen die Soldatinnen und Soldaten dem medizinischen Personal bei den Tests. Dadurch werden die Heime personell sehr entlastet. Denn jede Pflegekraft, die mit Tests beschäftigt war, fehlte auf der Station.

"Mitarbeiter müssen dreimal die Woche abgestrichen werden. Der Aufwand für uns war schon immens. Da wird die Bundeswehr jetzt als Unterstützung haben, sind wir erheblich entlastet. Und wir freuen uns auch sehr darüber." Stephan Thoben, Geschäftsführer Katharinenstift Heilbronn

Soldaten sind gut auf Einsatz vorbereitet

Im Heilbronner Katharinenstift werden 130 Menschen gepflegt und betreut. Dort gab es bislang nur einen einzigen Corona-Fall, keinen Ausbruch. Oberstleutnant Markus Mühlbauer korrdiniert den Einsatz vor Ort. Die Soldaten wurden intensiv auf ihren Einsatz vorbereitet und geschult. Bei den Schnelltests in den Heimen gelten hohe Hygieneanforderungen.

"Wir haben seit Donnerstag fünf positive Fälle herausgefiltert. Wir sind froh, weil die fünf keinen angesteckt haben." Oberstleutnant Markus Mühlbauer

Militärpfarrer bringt süßen Gruß aus der Heimat

Auch der Militärpfarrer Stefan Bauhofer aus Füssen machte sich vor Ort in Heilbronn ein Bild von der Lage - und überreichte jedem Soldaten eine braune Bäckertüte mit einem süßen Krapfen aus Füssen. Der Pfarrer findet den Einsatz wichtig, gerade auch für das Bild der Bundeswehr in der Öffentlichkeit.

Im Katharinenstift in Heilbronn helfen Bundeswehrsoldaten SWR

Der Einsatz der Soldaten aus Bayern soll bis zum 16. Februar dauern. Im Heilbronner Katharinenstift wurde am Wochenende geimpft, der zweite Termin ist schon fest. Dann hoffen die Verantwortlichen, dass sich die Situation etwas entspannt.