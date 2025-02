Die Direktwahl im Wahlkreis Heilbronn ist zuletzt enger geworden. Kann die CDU sich behaupten? Das sind die Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis Heilbronn.

Im Wahlkreis Heilbronn, bestehend aus der Stadt Heilbronn und einem Großteil des Landkreises Heilbronn, sind rund 241.000 Menschen wahlberechtigt. Seit über 40 Jahren stellt die CDU den Direktkandidaten. Allerdings wird die Stammwählerschaft immer kleiner: Gab es 2013 noch über 50 Prozent der Stimmen für die CDU, waren es 2017 nur noch 35 Prozent. Im Jahr 2021 kam Alexander Throm (CDU) gerade noch auf knapp 28 Prozent, der damalige Kandidat der SPD, Josip Juratovic, war ihm mit 24,3 Prozent der Stimmen dicht auf den Fersen.

Diese Kandidaten von CDU, SPD, GRÜNE, FDP, AfD, Die Linke wollen in den Bundestag:

Alexander Throm: CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn

Alexander Throm wurde 1968 in Heilbronn geboren. Er hat Rechtswissenschaften studiert. Seit 1984 ist er in der Jungen Union engagiert und seit 1986 in der CDU. Throm hatte mehrere Funktionen in Gremien der Stadt Heilbronn und bei der CDU. Er war Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg und sitzt seit 2017 im Bundestag. Dort ist er unter anderem innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Seine Hauptthemen sind die Innen- und Migrationspolitik. Throm ist Direktkandidat und steht nicht auf der CDU-Landesliste in Baden-Württemberg.

Alexander Throm, CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn Pressestelle Laurence Chaperon

Jens Schäfer: SPD-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn

Jens Schäfer ist 37 Jahre alt und lebt in Eppingen (Kreis Heilbronn). Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann hat er sich als Immobilienmakler selbstständig gemacht. Er ist Kreisvorsitzender der SPD im Kreis Heilbronn und kandidiert auf Platz 22 der Landesliste für die Bundestagswahl. Seine wichtigsten politischen Themen sind: bezahlbarer Wohnraum, Arbeitsmarkt und die Rente. Jens Schäfer tritt die Nachfolge von Josip Juratovic als Direktkandidat im Wahlkreis Heilbronn an.

Jens Schäfer, SPD-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn Pressestelle Lina Bihr

Jonathan Ebert: GRÜNE-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn

Jonathan Ebert ist Jahrgang 1996 und in Bretzfeld (Hohenlohekreis) aufgewachsen. Er hat Volkswirtschaftslehre und Pädagogik studiert. Seine ersten politischen Aktivitäten machte er bei der grünen Jugend. Dann folgten Aufgaben als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten. Seine Schwerpunkte sind Klimaschutz, Außenpolitik und Wirtschafts- und Finanzpolitik. In der Landesliste der Grünen steht er an Position 33 und damit auf einem hinteren Platz.

Jonathan Ebert, GRÜNE-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn Pressestelle Jonathan Ebert

Michael Georg Link: FDP-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn

Michael Georg Link wurde 1963 in Heilbronn geboren. Seine politische Karriere begann er als parlamentarischer Berater und Referent im Deutschen Bundestag für die FDP-Fraktion und war später auch im Heilbronner Gemeinderat. Seit 2005 ist Link mit einer Unterbrechung von vier Jahren Mitglied des Bundestags. Er beschäftigt sich überwiegend mit Außen-, Sicherheits- und Europapolitik. Link kandidiert in der FDP-Landesliste auf Platz drei.

Michael Georg Link, FDP-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn Pressestelle Michael Link

Jürgen Koegel: AfD-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn

Jürgen Koegel wurde 1958 geboren. Er ist studierter Bankbetriebswirt und hat in der Bankenbranche gearbeitet. Seit über zehn Jahren ist er laut AfD Kreisverband Heilbronn in der AfD und unter anderem als Kreisrat im Kreis Heilbronn aktiv. Sein größtes politisches Thema ist die Wirtschaft . Koegel steht auf der Landesliste der AfD auf Platz 7.

Jürgen Koegel, AfD-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn Pressestelle Jürgen Koegel

Christoph Mössinger: Die Linke-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn

Christoph Mössinger ist Jahrgang 1993 und arbeitet als selbstständiger Baumpfleger. Die Klimabewegung hat ihn politisiert, teilt Die Linke mit. Seine politischen Schwerpunkte sind unter anderem Wohnen, Wirtschaft und Außenpolitik. Mössinger steht nicht auf der Landesliste seiner Partei.

Christoph Mössinger, Die Linke-Direktkandidat für den Wahlkreis Heilbronn Pressestelle Christoph Mössinger

Weitere Kandidierenden im Wahlkreis Heilbronn

Außerdem sind diese Direktkandidaten von ihren Parteien aufgestellt: Alexander Staengle (dieBasis), Jacqueline Plath (FREIE WÄHLER), Patrick Fischer (Volt), Peter Rügner (MLPD), Jochen Holzmann (BÜNDNIS DEUTSCHLAND).