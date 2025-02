Der Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe ist fest in CDU-Hand mit Direktkandidat Christian von Stetten. Das sind die Herausforderer.

Der Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe verbindet die Kreise Schwäbisch Hall und Hohenlohe. Rund 225.000 Menschen sind Wahlberechtigt. Der Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe ist momentan noch sehr stark im Deutschen Bundestag vertreten. Vier Abgeordnete aus dem Wahlkreis von CDU, SPD, GRÜNE und FDP sitzen in Berlin. Mit über 32 Prozent ging das Direktmandat 2021 erneut an den Künzelsauer Christian von Stetten von der CDU. 2017 erhielt er noch über 40 Prozent.

Christian von Stetten CDU-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe

Christian Stetten wurde 1970 geboren, er hat Betriebswirtschaftslehre studiert und ist Unternehmer. Seit 1994 ist er in der Kommunalpolitik in Künzeslau (Hohenlohekreis), seit 2002 sitzt er im Deutschen Bundestag. Dort ist er im Finanz-, Wirtschafts- und im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Seine politischen Schwerpunkte sind die wirtschaftliche Situation des Mittelstands, Finanz- und Steuerpolitik. Von Stetten steht nicht auf der CDU-Landesliste.

Christian von Stetten, CDU-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe Pressestelle Christian von Stetten

Kevin Leiser SPD-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe

Kevin Leiser wurde 1993 in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) geboren und hat Mathematik, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft auf Lehramt studiert. Seit 2013 engagiert sich Leiser in der SPD. Seit 2021 ist er Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Schwäbisch Hall und sitzt seither im Bundestag. Leiser setzt sich vor allem für Sicherheit und für die Entwicklung des ländlichen Raums ein. Leiser steht auf Platz 16 der SPD-Landesliste.

Kevin Leiser, SPD-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe Pressestelle Kevin Leiser

Harald Ebner GRÜNE-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe

Harald Ebner wurde 1964 in Göppingen geboren. Nach dem Studium der Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim war er freiberuflicher Landschaftsökologe. Seit 2002 ist er Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und seit 2011 Mitglied des Deutschen Bundestags. Er sitzt in den Ausschüssen Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie Ernährung und Landwirtschaft. Seine politischen Schwerpunkte sind die Energieversorgung, Umwelt-, Natur- und Klimaschutz.

Harald Ebner, GRÜNE-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe Pressestelle Harald Ebner

Valentin Abel FDP-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe

Valentin Abel wurde 1991 in Künzelsau geboren. Er hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Bis 2021 war er kaufmännischer Angestellter bei einem Technologiekonzern, dann wurde er für die FPD in den Bundestag gewählt. Seine politischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Verkehr, Europa und Bürgerbeteiligung. In seinen Reden im Deutschen Bundestag beschäftigte er sich zuletzt viel mit der Bahn. Er ist auf Platz 12 der FDP-Landesliste.

Valentin Abel, FDP-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe Pressestelle Valentin Abel

Benjamin Götz AfD-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe

Benjamin Götz ist 27 Jahre alt und lebt in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall). Er ist gelernter Kfz-Mechatroniker. Seine politischen Schwerpunkte liegen in der Migrationspolitik, Krankenversorgung und bezahlbares Wohnen. Er steht zudem auf der AfD-Landesliste auf Platz 21.

Benjamin Götz, AfD-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe Pressestelle Benjamin Götz

Ellena Nilima Schumacher Koelsch Die Linke-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe

Ellena Nilima Schumacher Koelsch wurde 1986 geboren. Sie ist Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin und kümmert sich um den Schutz von Frauen und Kindern. Ihre wichtigsten politischen Themen sind soziale Gerechtigkeit, ein Mietendeckel und Steuerpolitik. Neben ihrer Direktkandidatur steht sie auch auf Platz 17 der Landesliste Baden-Württemberg von Die Linke.

Ellena Nilima Schumacher Koelsch, Die Linke-Direktkandidat Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe Pressestelle Ellena Schumacher Koelsch

Vier weitere Kandidaten sind aufgestellt

Auch andere Parteien haben Direktkandidaten im Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe aufgestellt: Thomas Wilhelm (dieBasis), Falko Bortt (FREIE WÄHLER), Marc Kadkalov (Die PARTEI), Andre Reinhardt (Volt).