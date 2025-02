Der Generationswechsel in der CDU hat im Wahlkreis Neckar-Zaber gut funktioniert. Diese Kandidaten wollen die Dominanz der CDU jedoch brechen.

Rund 230.000 Menschen sind im Wahlkreis Neckar-Zaber wahlberechtigt. Bei der Bundestagswahl 2021 haben gut 80 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Mit 30,4 Prozent der Erststimmen wurde Fabian Gramling (CDU) gewählt. Er hat damals den Wahlkreis von Ex-Reckweltmeister Eberhard Gienger (ebenfalls CDU) übernommen. Gramling tritt erneut an.

Fabian Gramling: CDU-Direktkandidat Neckar-Zaber

Fabian Gramling ist Jahrgang 1987 und in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) aufgewachsen . Seit 2021 sitzt er im Deutschen Bundestag, zuvor war er im baden-württembergischen Landtag Abgeordneter. Er sagt über sich selbst, dass ihm die Themen Wirtschaft, Sicherheit und Ehrenamt besonders wichtig sind. Im Deutschen Bundestag ist er im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie im Wirtschaftsausschuss aktiv.

Mario Sickinger: SPD-Direktkandidat Neckar-Zaber

Mario Sickinger wurde 1994 in Böblingen geboren und ist im Bottwartal aufgewachsen. Er hat eine Ausbildung als Fachinformatiker absolviert und arbeitet in einem mittelständischen Unternehmen. Diese berufliche Orientierung bringt er auch in sein politisches Schaffen ein, sagt er. Seine Themen sind Digitalisierung und Wirtschaft. Er ist unter anderem Mitglied bei der IG Metall, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, bei der AWO und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG.

Lars Schweizer Grüne-Direktkandidat Neckar-Zaber

Lars Schweizer ist 31 Jahre alt und wurde in Ludwigsburg geboren. Er hat Geschichts- und Rechtswissenschaften studiert. Bereits 2021 war er als Direktkandidat für den Wahlkreis Neckar-Zaber aufgestellt und konnte damals 15,7 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Zuletzt hat er für mehrere Politiker gearbeitet. Seine Hauptthemen sind: Wirtschaft und Ökologie, Chancengleichheit und Ressourcenverteilung.

Andrey Belkin FDP-Direktkandidat Neckar-Zaber

Andrey Belkin wurde in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) geboren, er ist Jahrgang 1996 und hat einen Masterabschluss in Chemie. Er arbeitet im Pharmabereich und als Lehrbeauftragter, wie er selbst sagt. Politisch sind Belkins Themen die Chancengerechtigkeit junger Menschen und Wirtschaftspolitik. Auf der FDP-Landesliste steht Belkin auf Platz 24.

Dieter Glatting AfD-Direktkandidatin Neckar-Zaber

Dieter Glatting wurde 1963 geboren, er stammt aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn). Bei der Bundestagswahl tritt er als Direktkandidat an, steht aber auch auf Landeslistenplatz 22. Der gelernte Physiker ist derzeit nach eigenen Angaben wissenschaftlicher Berater in Berlin. Gleichzeitig sitzt er in seiner Heimatstadt für die AfD im Gemeinderat und ist auch Kreisrat im Landkreis Heilbronn.

Julia Schlembach Die Linke-Direktkandidat Neckar-Zaber

Julia Schlembach ist 38 Jahre alt und lebt in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg). Sie ist seit 2021 Mitglied bei der Partei Die Linke und seit 2022 Mitglied im Kreisvorstand im Kreis Ludwigsburg. Als Sozialarbeiterin hat sie unter anderem in der Wohnungsnotfallhilfe gearbeitet. Ihre politischen Hauptthemen sind die Schaffung von Wohnraum unter anderem für Wohnungslose, soziale Gerechtigkeit und Feminismus.

Julia Schlembach, Die Linke-Direktkandidatin Neckar-Zaber Pressestelle Julia Schlembach

Vier weitere Kandidaten aufgestellt

Vier weitere Kandidaten stehen als Direktkandidaten im Wahlkreis Neckar-Zaber zur Wahl: Sven Kerzel (dieBasis), Harald Kubitzki (FREIE WÄHLER), Dr. Viola Hoffmann (Volt), Sascha Fröhlich (ÖDP).