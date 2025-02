per Mail teilen

Die Bundestagswahl rückt immer näher: Damit alles reibungslos klappt, setzen manche Städte auf eigene Zusteller der Briefwahlunterlagen. Doch wie viele wählen eigentlich per Brief?

Bequem vorher abzustimmen, anstatt an diesem Sonntag zur Wahlurne zu gehen? Möglich. Doch die Zeit drängt. Jetzt noch per Brief wählen, ist eine knappe Kiste. Deshalb hat die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) reagiert und setzt auf eigene Austräger. Sie bringen die Briefwahlunterlagen direkt vorbei, heißt es. Damit liegt das Wahlamt nach eigenen Angaben voll im Zeitplan.

Panne bei der letzten Wahl: Briefwahlunterlagen nicht verschickt

Vielleicht eine Reaktion auf die Panne bei der letzten Wahl im Sommer 2024? Damals waren in Neckarsulm zwei Tage vor der Wahl die Stimmzettel noch nicht verschickt worden. Auch die Städte Künzelsau (Hohenlohekreis) und Schwäbisch Hall riefen damals dazu auf, sich zu melden, falls die beantragte Briefwahlunterlagen nicht eingegangen sind. Doch wählt die Region Heilbronn-Franken überhaupt per Brief?

Zum Brief greifen in Heilbronn-Franken weniger als bisher

Sehr viele hätten ihre Stimme bereits abgegeben, teilte das Neckarsulmer Wahlamt auf SWR-Anfrage mit. Doch es zeichne sich ein Trend ab: Es seien weniger Briefwählerinnen und Briefwähler als noch bei der Bundestagswahl im Jahr 2021. Der Grund könnte die damalige Corona-Pandemie sein, weil viele möglicherweise das Betreten eines Wahllokal mieden.

Die Stadt Bad Mergentheim mutmaßt hingegen, es könne an den kurzen Fristen liegen. "Vielleicht wollen die Menschen auf Nummer sicher gehen und deshalb lieber ihre Stimme im Wahllokal abgeben", so die Stadtverwaltung.

Trend zu Briefwahl? Bei der Bundestagswahl nicht

Während die Briefwahl seit der Corona-Pandemie immer beliebter wurde, scheint der Trend sich nun abzuschwächen. Noch bei der letzten Kommunal- und Europawahl im Juni 2024 haben beispielsweise in Heilbronn deutlich mehr Menschen die Briefwahl beantragt als bei der Gemeinderatswahl 2019. Rund 20 Prozent der Wahlberechtigten wollten damals per Brief wählen.