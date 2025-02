Bei der Bundestagswahl 2025 gab es in Deutschland eine Wahlbeteiligung von 82,5 Prozent. Auch in der Region Heilbronn-Franken gab es eine hohe Wahlbeteiligung.

In Heilbronn-Franken waren rund 900.000 Menschen für die Bundestagswahl 2025 wahlberechtigt. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 war die Wahlbeteiligung in diesem Jahr auch in der Region deutlich höher. Die höchste Wahlbeteiligung gab es im Wahlkreis Neckar-Zaber mit 85,7 Prozent. Bei der vergangenen Wahl waren es noch 80,9 Prozent.

Im Wahlkreis Odenwald-Tauber lag die Wahlbeteiligung bei 83 Prozent. Das ist eine Steigerung um 5,6 Prozentpunkte. Eine Wahlbeteiligung von 82,9 Prozent hatte der Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe, 2021 waren es noch 76,4 Prozent. Die niedrigste Wahlbeteiligung hatte der Wahlkreis Heilbronn mit 81,6 Prozent. Das war aber immer noch deutlich höher als 2021 mit 75,9 Prozent. Die Steigerungen hatten sich bereits am Sonntagnachmittag angedeutet.

Gundelsheim: Verkleidet ins Wahllokal

In Gundelsheim (Kreis Heilbronn) ging es für einige Eltern am Sonntag erst verkleidet in die Wahlkabine, um dann im Anschluss am Nachmittag gleich mit den Kleinen ausgelassen in der Deutschmeisterhalle Kinderfasching zu feiern.

"Wir hatten gestern Prunksitzung in Ellhofen (Kreis Heilbronn) und sind heute Morgen dann verkleidet zur Wahl, bevor wir auf den Kinderfasching nach Gundelsheim sind", sagt eine Mutter im Alien-Kostüm. Eine weitere Mutter hat extra vorher schon per Brief gewählt, dass sie sich vollkommen auf den Fasching konzentrieren kann. Der 19-Jährige Luca ist beim Gundelsheimer Carnevals Verein das "Symbol" für die Jugend und hält politische Büttenreden. Er war am Sonntagmorgen schon wählen.

Öhringen: Nach dem Gottesdienst geht es ins Wahllokal

In Öhringen (Hohenlohekreis) war die Bundestagswahl auch Thema im Gottesdienst in der Stiftskirche. Pfarrer Ralph Binder hat die Gottesdienstbesucher dazu aufgerufen, heute wählen zu gehen - am besten Parteien, "die die Demokratie schätzen und respektieren und auch die Prozesse und Strukturen einer Demokratie achten und diese stärken wollen und nicht umgehen", so Pfarrer Binder. Auch er ging im Anschluss an den Gottesdienst wählen.

Bei Pfarrer Ralph Binder war die Bundestagswahl 2025 auch Thema im Gottesdienst am Sonntag. Danach ging er ins Wahllokal. SWR Juliane Pyper

Vom Wahllokal auf den Heilbronner Pferdemarkt

In Heilbronn haben viele Wählerinnen und Wähler die Chance genutzt, nach dem Besuch im Wahllokal direkt auf den Pferdemarkt zu gehen. Der ist am Sonntag bei frühlingshaften Temperaturen sehr gut besucht. Die meisten befragten Besucherinnen und Besucher waren bereits wählen oder haben vor einigen Tagen per Briefwahl gewählt.

Viele Standbesitzerinnen und -besitzer haben ebenfalls vorab per Brief gewählt, so dass sie von morgens bis abends auf dem Krämermarkt ihre Produkte verkaufen können. "Man merkt nicht, dass weniger los ist, weil heute Bundestagswahl ist", sagt ein Gewürzverkäufer dem SWR

Innenminister Strobl (CDU) hat in Heilbronn gewählt

Der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident von Baden-Württemberg Thomas Strobl (CDU) hat am Vormittag im Wahllokal im Deutschhof in der Heilbronner Innenstadt gemeinsam mit seiner Frau gewählt. Strobl sagte dem SWR, es gehe für ihn jetzt darum, dass Deutschland eine regierungsfähige, handlungsfähige und verlässliche Regierung bekomme, gerade auch angesichts der weltpolitischen Lage. Vertrauen und Planbarkeit spielten dabei eine zentrale Rolle, so der CDU-Politiker.

Frühaufsteher für Bundestagswahl 2025 als Erste vor Ort

In das Heilbronner Rathaus etwa kamen die ersten Wählerinnen und Wähler pünktlich um 8 Uhr. Hier ist das Wahllokal 001-60. Als Erster machte Roland Heuler aus Heilbronn seine beiden Kreuze. Er ist um 4 Uhr aufgestanden. Wählen zu gehen ist für ihn Verpflichtung. "Man muss wenigstens ein bisschen Einfluss nehmen auf die Politik", so seine Motivation.

Wählerin Alina Schmidt hofft, dass sich in der Politik etwas ändert. "Die Hoffnung ist groß, aber ich glaube nicht, dass viel passiert", ist ihr Eindruck. Hendrik Schlelein ist gespannt, welche Koalition sich nach der Wahl bilden kann.