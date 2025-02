Im künftigen Bundestag wird die Region Heilbronn-Franken von sieben Abgeordneten aus der Region vertreten sein. Das sind vier weniger als bislang.

Die Region Heilbronn-Franken wird im nächsten Bundestag von weniger Abgeordneten vertreten sein als bislang. Statt elf gibt es in Zukunft sieben Bundestagsabgeordnete in Berlin. Die CDU hat in allen Wahlkreisen in Heilbronn-Franken gewonnen, die AfD ist nun zweitstärkste Kraft. In Berlin wird die Region in Zukunft von Nina Warken (CDU), Johann Martel (AfD), Alexander Throm (CDU), Jürgen Koegel (AfD), Fabian Gramling (CDU), Christian von Stetten (CDU) und Harald Ebner (Grüne) vertreten. Die Wahlbeteiligung lag in Heilbronn-Franken bei über 80 Prozent.

Odenwald-Tauber bleibt Hochburg für die CDU

Nina Warken hat im Wahlkreis Odenwald-Tauber 42,8 Prozent der Erststimmen geholt und ist damit Stimmenkönigin in Baden-Württemberg. Neben der 45-Jährigen Tauberbischofsheimerin (Main-Tauber-Kreis) zieht auch Johann Martel von der AfD über die Landesliste ins Parlament ein. Der sechsfache Familienvater aus Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) holte 23 Prozent der Stimmen, damit hat Martel das Ergebnis der letzten Bundestagswahl fast mehr als verdoppelt.

Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe verliert zwei Sitze im Bundestag

Christian Freiherr von Stetten (CDU) ist auch weiter der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Schwäbisch Hall-Hohenlohe. Er setzte sich mit 36,4 Prozent der Stimmen durch. Über die Landesliste zieht auch Harald Ebner (Grüne) wieder in den Bundestag ein. Er kam auf zehn Prozent der Stimmen. Nicht mehr im Bundestag sind dagegen Kevin Leiser (SPD) und Valentin Abel (FDP).

Last-Minute-Bundestag-Einzug für Alexander Throm

Alexander Throm (CDU) hat es gerade noch mal so in den Bundestag geschafft. Zwar gewann er den Wahlkreis Heilbronn deutlich mit 35,0 Prozent. Damit konnte er sich aber gerade so das letzte Direktmandat der CDU in Baden-Württemberg sichern. Noch vor Mitternacht sah es so aus, als würde Throm als Wahlkreissieger kein Mandat bekommen. Doch weil das BSW nach der offiziellen Auszählung der Stimmen die Fünf-Prozent-Hürde verpasste, wurde bei der CDU in Baden-Württemberg der Platz für Throm frei. Über die Landesliste kommt auch Jürgen Koegel von der AfD in den Bundestag. Nicht geschafft haben es dagegen die Kandidaten von SPD und Grünen. Auch Michael Link (FDP) ist nicht mehr im Bundestag.

Fabian Gramling weiter in Berlin

Im Wahlkreis Neckar-Zaber hat Fabian Gramling von der CDU sein Mandat verteidigt. Er konnte sein Erststimmenergebnis von 2021 um fast neun Prozentpunkte steigern, er kommt nun auf 39,3 Prozent. Die Kandidaten der anderen Parteien gingen bei den Mandaten leer aus.