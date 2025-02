per Mail teilen

Vier Wahlkreise erstrecken sich über Heilbronn-Franken und teilweise darüber hinaus. Wer steht dort jeweils auf dem Wahlzettel, welche Besonderheiten gibt es? Der Überblick.

Der Ausgang der Bundestagswahl am 23. Februar wird auch in der die Region Heilbronn-Franken mit Spannung erwartet: Zur Region gehören die Wahlkreise Heilbronn und Schwäbisch Hall-Hohenlohe sowie Teile der Wahlkreise Neckar-Zaber und Odenwald-Tauber. Wie die Ausgangslage in der Region ist, welche Themen in den Wahlkreisen wichtig sind und welche Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stehen bei den Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD und Die Linke gibt es hier im Überblick:

Diese Parteien sind in Baden-Württemberg zur Bundestagswahl 2025 zugelassen:

39 Städte und Gemeinden gehören zum Wahlkreis Neckar-Zaber, der zur Bundestagswahl 1980 neu eingerichtet wurde. Hier leben über 331.000 Menschen. Zum Wahlkreis gehört der nördliche Teil des Landkreises Ludwigsburg und der südliche Teil des Landkreises Heilbronn mit insgesamt 15 Kommunen.

Sowohl große Konzerne als auch mittelständische Familienunternehmen haben hier ihren Sitz. In Abstatt (Kreis Heilbronn) etwa sitzt der Autozulieferer Bosch, der gerade in der Krise steckt und Jobs abbauen will, um Kosten zu sparen. Der Getriebehersteller Magna, einst Getrag, ist ein großer Arbeitgeber in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn), der die Transformation der Automobilindustrie ebenfalls zu spüren bekommt.

Der Automobilzulieferer Bosch ist ein großer Arbeitgeber im Wahlkreis Neckar-Zaber, will aber Jobs abbauen, um Kosten zu sparen. SWR

Ein Thema im Wahlkreis ist auch die Gesundheitsversorgung. In Brackenheim (Kreis Heilbronn) stößt die geplante Schließung der Notfallpraxis zum 30. November auf großes Unverständnis. Zuletzt gab es dort eine Kundgebung mit über 1.000 Menschen auf der Festwiese.

Das Atomkraftwerk Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) ist im April 2023 abgeschaltet worden. Der Rückbau wird noch viele Jahre dauern. Die Landschaft mit dem Neckar und dem Nebenfluss Zaber ist auch durch den Weinbau stark geprägt, der sich jedoch ebenfalls im Wandel befindet.

Neckar-Zaber: Das ist die Ausgangslage vor der Wahl

In der Vergangenheit konnte sich die CDU auf den Wahlkreis 266 verlassen: Ab 1980 verfehlten die Christdemokraten nur einmal das Direktmandat bei den Bundestagswahlen. Seit 2002 holte dieses stets der Ex-Reckweltmeister Eberhard Gienger (CDU). Der gebürtige Künzelsauer (Hohenlohekreis) trat 2021 nicht mehr an. Auf ihn folgte Fabian Gramling (CDU) aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg), der bei der letzten Bundestagswahl auf 30,4 Prozent der Erststimmen kam und sich damit ebenfalls das Direktmandat sicherte. Der 1987 geborene Fabian Gramling tritt auch jetzt wieder an.

Marc Jongen von der AfD war 2021 Direktkandidat im Wahlkreis Neckar-Zaber, er schaffte damals über die Landesliste den Sprung in den Bundestag. Jongen schied allerdings im Juli 2024 aus und ist seither Mitglied des Europäischen Parlaments. Sein Nachfolger wurde Volker Münz. Zur Wahl steht jetzt Dieter Glatting. Er sitzt für die Partei im Gemeinderat von Lauffen (Kreis Heilbronn) und ist auch Kreisrat im Landkreis Heilbronn. Der Diplom-Physiker ist seit 2023 Wissenschaftlicher Berater der AfD-Bundestagsfraktion.

Die SPD schickt Mario Sickinger ins Rennen. Der 29-Jährige arbeitet als Digital Solution Architect - eine Art IT-Spezialist - und lebt in Beilstein (Kreis Heilbronn). Bei den Grünen tritt wie schon 2021 Lars Maximilian Schweizer an. Der 31-Jährige ist in Ludwigsburg aufgewachsen und hat schon als Wahlkampfleiter von Bürgermeistern und Abgeordneten sowie als Büroleiter einer Landtagsabgeordneten gearbeitet. Andrey Belkin aus Erdmannshausen (Kreis Ludwigsburg) ist der FDP-Kandidat im Wahlkreis Neckar-Zaber. Der 27-Jährige ist Chemiker und Vorsitzender der Jungen Liberalen Ludwigsburg. Julia Schlembach ist Sozialarbeiterin und die Kandidatin der Partei Die Linke.

Die Kandidaten im Wahlkreis Neckar-Zaber in der Übersicht:

Der Wahlkreis Heilbronn ist traditionell ein starker Wirtschaftsstandort, bleibt allerdings von der aktuellen Rezession und dem Strukturwandel nicht verschont. Beim Unternehmen Audi, einem der großen Arbeitgeber in der Region, steht ein Sparkurs an, der auch viele Zulieferbetriebe treffen dürfte. Denn in der Automobilindustrie steht der Wandel hin zur Elektromobilität auf dem Prüfstand. Dagegen ist die Schwarz Gruppe mit weltweit rund 575.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter auf Wachstumskurs.

Ebenso eine wichtige Rolle spielt die Landwirtschaft. Mehr als die Hälfte der Fläche im Landkreis Heilbronn wird landwirtschaftlich genutzt. Im Kraichgau ist der Getreideanbau besonders wichtig, auch der Weinbau hat eine lange Tradition.

Er soll zu einem wichtigen Zentrum für alle Themen rund um KI werden: der Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) in Heilbronn. Ipai

Auch die Stadt Heilbronn ist aktuell im Umbruch. Wie andere Großstädte leidet das Oberzentrum der Region Heilbronn-Franken unter Leerständen und einer steigenden Kriminalitätsrate. Gleichzeitig wandelt sich die Industriestadt zur Wissensstadt und Hightech-Metropole. Laut Prognosen wird sich die Zahl der Studierenden in den nächsten Jahren verdoppeln und mit dem Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) soll das größte Entwicklungszentrum für angewandte KI in Europa entstehen. Somit steckt Heilbronn derzeit in einer Übergangsphase: Alte Strukturen brechen weg, die neuen sind aber noch nicht da.

Erreichbar ist der Wirtschaftsstandort Heilbronn vor allem über die Straße: In den vergangenen Jahren wurde die Autobahn A6 zwischen dem Walldorfer Kreuz (Rhein-Neckar-Kreis) und dem Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) neu gebaut. Bei Bahn und Schiff liegt die Region dagegen im Verkehrsschatten. Das Schienennetz gilt als veraltet. Als Symbol dafür steht eine Eisenbahnbrücke bei Möckmühl (Kreis Heilbronn), die seit einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg nur noch eingleisig ist. Vergeblich bemühen sich Verbände und lokalpolitische Gremien um einen ICE-Anschluss in Heilbronn. Und einen seit langem diskutierten Schleusenausbau für größere Schiffe auf dem Neckar hat der Bund erst kürzlich bis auf unbestimmte Zeit verschoben.

Heilbronn: Das ist die Ausgangslage vor der Wahl

Im Wahlkreis Heilbronn könnte es der direkt gewählte Bundestagskandidat Alexander Throm von der CDU diesmal schwer haben, selbst wenn er erneut die meisten Stimmen bekommen sollte. Denn durch die aktuelle Wahlrechtsreform ziehen nicht mehr alle Gewinnerinnen und Gewinner automatisch ins Parlament ein. Wenn der CDU nach dem Gesamtstimmenanteil weniger Sitze im Bundestag zustehen, als sie Direktmandate gewinnt, dann kommen zuerst ihre Wahlkreissieger mit der höchsten Zustimmung zum Zuge.

Für die SPD trat 2021 Josip Juratovic an. Diesmal geht mit Jens Schäfer ein neuer SPD-Kandidat an den Start. Und Wählerforschungsinstitute wie infratest dimap sehen die AfD diesmal auf Platz zwei mit bundesweit aktuell 21 Prozent. Damit könnte auch der Heilbronner AfD-Kandidat Jürgen Koegel für Throm ein ernst zu nehmender Konkurrent sein, denn er hat einen Platz weit vorne auf der Landesliste.

Bei der Bundestagswahl 2021 holte die CDU im Wahlkreis Heilbronn mit knapp 24 Prozent die meisten Stimmen, dicht gefolgt von der SPD, die mit knapp 23 Prozent nur einen Prozentpunkt zurücklag. Drittstärkste Kraft wurde damals die FDP (16 Prozent) vor der AfD (13,16 Prozent) und den Grünen knapp dahinter (12,97 Prozent).

Die Kandidaten im Wahlkreis Heilbronn in der Übersicht:

Der Wahlkreis 268 Schwäbisch Hall-Hohenlohe deckt den gesamten Landkreis Schwäbisch Hall mit seinen 30 Kommunen und weiteren 16 Kommunen aus dem Hohenlohekreis ab. Er erstreckt sich von Krautheim im Norden des Hohenlohekreises bis Sulzbach-Laufen im Süden des Kreises Schwäbisch Hall und von Bretzfeld (Hohenlohekreis) im Westen bis nach Kreßberg (Kreis Schwäbisch Hall) im Osten. Insgesamt gibt es 351 Wahlbezirke mit rund 226.000 Wahlberechtigten.

Derzeit vertreten vier Abgeordnete von CDU, Die Grünen, SPD und FDP die Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlkreis in Berlin. Der Wahlkreis ist wirtschaftsstark, geprägt durch kleine und mittelständische Unternehmen, die sehr erfolgreich sind.

Weltmarktführer gibt es hier einige - viele Jahre boten sie sichere Arbeitsplätze und ein gutes Einkommen. Unter anderen hat der Handelskonzern Würth hier seinen Stammsitz, viele Hersteller von Verpackungsmaschinen erwirtschaften mehrere Hundert Millionen Euro pro Jahr. Die Ventilatorenhersteller ebm-papst, Ziehl-Abegg und weitere gewachsene Mittelständler wie Bürkert, GEMÜ und JAKO haben hier ihren Hauptniederlassungen ebenso Recaro Aircraft Seating, der zweitgrößte Flugzeugsitzhersteller der Welt. Einen regionalen Flugplatz gibt es auch. Mitarbeitende sämtlicher Fachrichtungen werden überall händeringend gesucht.

Ziehl-Abegg gehört zu den großen Unternehmen im Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe. SWR

Neben den florierenden Wirtschaftsunternehmen ist der Raum eher ländlich geprägt und es gibt viele konventionelle, aber auch biologisch arbeitende bäuerliche Betriebe mit Schweine- und Putenmast, Obst- und Gemüseanbau.

Schwäbisch Hall-Hohenlohe: Das ist die Ausgangslage vor der Wahl

Für die CDU galt der Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe bisher als sichere Bank. In der Vergangenheit holte die Partei dort das Direktmandat, das sicherte sich seit der Wahl 2002 stets der heute 54-jährige Kaufmann Christian von Stetten aus Künzelsau (Hohenlohekreis). Dennoch musste die CDU nach jeder Wahlperiode Verluste hinnehmen.

Jetzt hofft Christian von Stetten auf das siebte Direktmandat. Auch der Agraringenieur Harald Ebner von den Grünen aus Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) könnte mit Platz 8 auf der Landesliste wieder in den Bundestag einziehen, wenn die Umfragewerte sich bei der Wahl bestätigen. Er ist seit 2011 Abgeordneter für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe.

Bei Kevin Leiser, Lehrer aus Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall), von der SPD, ist die Lage unklar. Er steht auf Platz 16 der Landesliste. Für den vierten Wahlkreisabgeordneten, den Betriebswirt Valentin Abel von der FDP aus Schöntal (Hohenlohekreis), wird es schwierig. Dazu müsste die FDP zweistellige Ergebnisse erzielen. Er steht auf Platz 12 der Landesliste.

Außerdem rechnet sich insbesondere die AfD Chancen aus. Bestätigen sich die derzeitigen Umfragewerte bei der Wahl, dann hat Benjamin Götz aus Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) auf Platz 21 der Landesliste eine reelle Chance auf ein Ticket nach Berlin. Götz arbeitet nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker derzeit als Serviceberater, wie er selbst schreibt.

Auch der Betriebswirt Cedric Schiele aus Schwäbisch Hall, der für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) antritt, rechnet mit einem Mandat, wenn die Partei die Fünf-Prozent-Hürde nimmt. Er hat Platz fünf der Landesliste inne. Die Sozialarbeiterin Ellena Nilima Schumacher Koelsch aus Schwäbisch Hall hat auf Platz 17 der Landesliste von Die Linke kaum eine Chance auf ein Mandat.

Die Kandidaten im Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe in der Übersicht:

Der Wahlkreis 276 setzt sich aus den beiden Landkreisen Neckar-Odenwald und Main-Tauber zusammen und ist flächenmäßig einer der größten Wahlkreise in Baden-Württemberg. Der Landstrich ist vor allem ländlich geprägt, die Landwirtschaft überwiegend konventionell. Der ökologische Wandel bleibt eine Herausforderung, beide Landkreise gehören zu den Bio-Musterregionen im Land.

Ein großes Thema ist die Gesundheitsversorgung. Viele Hausärztinnen und -ärzte im Wahlkreis sind über 60 Jahre alt, Nachfolgerinnen und Nachfolger finden sich in dem ländlichen Gebiet äußerst schwer. Seit Jahrzehnten beschäftigt die extrem angespannte Finanzlage der Neckar-Odenwald-Kliniken den Kreistag. Und im Main-Tauber-Kreis wird um die Finanzierung der Notfallversorgung im Wertheimer Bürgerspital gerungen.

Das Bürgerspital Wertheim: Die medizinische Versorgung ist ein großes Thema in der Region. SWR Rosi Düll

Im Wahlkreis Odenwald-Tauber geht es vor allem darum, die Region, den ländlichen Raum zu stärken und das Auseinanderdriften von Stadt und Land einzudämmen.

Odenwald-Tauber: Das ist die Ausgangslage vor der Wahl

Bisher war der Wahlkreis Odenwald-Tauber immer klar in CDU-Hand. Noch nie hat dort eine andere Partei das Direktmandat gewonnen. Rechtsanwältin Nina Warken aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist hier wieder die Kandidatin, genau wie 2021. Damals holte sie mit großem Abstand zu den anderen Parteien fast 36 Prozent.

Zahnärztin Christina Baum ist 2025 nicht auf dem Wahlzettel für Odenwald-Tauber vertreten. 2021 schaffte sie für die AfD noch den Sprung in den Bundestag. Dem könnte sie auch erhalten bleiben, allerdings für den Wahlkreis Harz in Sachsen-Anhalt. Zur Wahl steht in Odenwald-Tauber stattdessen der Technische Fachwirt Johann Martel.

Bei den Grünen ist Horst Berger der Direktkandidat. Da der Musiker und Musiklehrer nicht auf der Landesliste steht, würde ihm aber nur ein eher unwahrscheinliches Direktmandat helfen. Bei der SPD tritt der Student Philipp Hensinger an, der jedoch erst weit hinten auf der Liste vertreten ist. Dasselbe gilt für den Politikwissenschaftler Mirwais Wafa von der FDP. Wie schon 2021 kandidiert für Die Linke Robert Binder. Er ist Bürokraft und holte damals etwas mehr als zwei Prozent der Stimmen im Wahlkreis.

Die Kandidaten im Wahlkreis Odenwald-Tauber in der Übersicht:

Wie wird in den anderen Landkreisen gewählt? Die komplette Übersicht für Baden-Württemberg: