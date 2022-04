Impfpflicht-Debatte: Bundestag lehnt alle Gesetzesentwürfe ab

per Mail teilen

Am Donnerstag wurde im Bundestag eine allgemeine Corona-Impfpflicht abgelehnt. Die Meinungen der Abgeordneten in Heilbronn-Franken gingen schon im Vorfeld auseinander.

Nach langer Debatte wurde im Bundestag am Donnerstag (7. April) die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht abgelehnt. Den Vorschlag für eine Pflicht zunächst ab 60 Jahre lehnten 378 Abgeordnete ab, dafür votierten 296 Abgeordnete und neun enthielten sich.

Schon im Vorfeld war unklar, ob es eine Mehrheit geben würde. Besonders, weil insgesamt vier Varianten zur Debatte standen.

Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren: Je nach Lage der Pandemie könnte der Bundestag die Impfpflicht auch auf Personen ab 18 ausweiten. (Vorschlag Abgeordneter von SPD, Grünen und FDP). 378 Abgeordnete lehnten ab, dafür votierten 296 Abgeordnete, neun enthielten sich.

Je nach Lage der Pandemie könnte der Bundestag die Impfpflicht auch auf Personen ab 18 ausweiten. (Vorschlag Abgeordneter von SPD, Grünen und FDP). 378 Abgeordnete lehnten ab, dafür votierten 296 Abgeordnete, neun enthielten sich. "Impfvorsorgegesetz": Ein gestufter Impfmechanismus, den Bundestag und Bundesrat bei verschärfter Pandemielage in Kraft setzen könnten. Der Mechanismus könnte theoretisch eine Impfpflicht vorsehen, aber nur für besonders gefährdete Personengruppen. (Vorschlag von CSU/CDU). 497 lehnten ab, 172 Abgeordnete stimmten dafür, neun enthielten sich.

Ein gestufter Impfmechanismus, den Bundestag und Bundesrat bei verschärfter Pandemielage in Kraft setzen könnten. Der Mechanismus könnte theoretisch eine Impfpflicht vorsehen, aber nur für besonders gefährdete Personengruppen. (Vorschlag von CSU/CDU). 497 lehnten ab, 172 Abgeordnete stimmten dafür, neun enthielten sich. Antrag gegen die Impfpflicht: Impfungen werden befürwortet, der Bundestag soll aber bekräftigen, dass es keine allgemeine Impfpflicht geben wird. (Gruppe aus 50 Abgeordneten um FDP-Vize Wolfgang Kubicki). Dafür stimmten 85 Abgeordnete, 590 lehnten ihn ab, zwölf enthielten sich.

Impfungen werden befürwortet, der Bundestag soll aber bekräftigen, dass es keine allgemeine Impfpflicht geben wird. (Gruppe aus 50 Abgeordneten um FDP-Vize Wolfgang Kubicki). Dafür stimmten 85 Abgeordnete, 590 lehnten ihn ab, zwölf enthielten sich. Antrag gegen die Impfpflicht: Einführung einer gesetzlichen Regelung sei "verfassungsrechtlich nicht zulässig". Keiner der Impfstoffe könne das Virus komplett "ausrotten". (AfD). 607 von 686 Abgeordneten stimmten am Donnerstag in Berlin dagegen, 79 votierten mit Ja.

Zusammenschluss mehrerer Parteien

Die "Impfpflicht ab 18"-Befürworter und diejenigen, die sich in einem Stufenverfahren eine Impfpflicht ab 50 vorstellen konnten, hatten sich für diesen Gesetzentwurf zusammengetan.

Die beiden Gruppen, denen Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP angehören, schlugen in ihrem Entwurf vor, dass Menschen ab 60 ab dem 15. Oktober in der Lage sein müssen, nachzuweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.

Schon im Vorfeld zur Abstimmung am Donnerstag waren sich die Bundestagsabgeordneten aus der Region Heilbronn-Franken allerdings uneinig, was eine Impfpflicht anbelangt.

SPD: Wir müssen gut vorbereitet sein auf den Herbst

Kevin Leiser, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe, ist mit dem Ergebnis der Abstimmung nicht zufrieden, sagte er dem SWR Studio Heilbronn am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage.

"Ich war und bin für eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Dafür bin ich eingetreten, den Gesetzesentwurf habe ich unterschrieben. [...] So wären wir bestmöglich gewappnet für den kommenden Herbst."

Mit Blick auf den Herbst befürchtet Leiser wieder steigende Infektionszahlen, "vielleicht bekommen wir auch wieder eine Virusvariante", gibt er zu bedenken. Damit laufe man wieder Gefahr, das Gesundheitssystem zu überlasten.

Auch wenn Leiser im Vorfeld für eine Impfpflicht ab 18 Jahren geworben hatte, hätte er auch den Entwurf von SPD, Grünen und FDP einer Impfpflicht ab 60 Jahren mitgetragen und hatte hierfür mit "Ja" gestimmt, sagte er im Gespräch mit dem SWR.

Den Abgeordneten, die gegen die vorgelegten Gesetzesentwürfe gestimmt hätten, wirft Leiser vor, sie hätten Einzelinteressen über das Allgemeinwohl gestellt.

CDU: Impfpflicht ist nicht gerechtfertigt

Der CDU-Abgeordnete für den Wahlkreis Heilbronn Alexander Throm stand auch schon vor der Abstimmung im Bundestag auf Nachfrage des SWR Studio Heilbronn der Impfpflicht hingegen insgesamt skeptisch gegenüber.

"Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es nicht für gerechtfertigt eine gesetzliche Impfpflicht zu beschließen."

Ihm fehlen die Rahmenbedingungen, kritisiert Throm. Von der Unionsfraktion kam daher der Antrag ein Impfvorsorgegesetz zu schaffen. Unter bestimmten Voraussetzungen hätte der Bundestag dann in akuten Situationen über die Aktivierung einer Impfpflicht entscheiden können, so Throm. Zu berücksichtigende Faktoren wären etwa die Schwere der Pandemie-Welle sowie die zur Verfügung stehenden Impfstoffe.

Unions-Fraktion hat Impfregister vorgeschlagen

CDU und CSU hatten als Fraktion einen eigenen Vorschlag gemacht: Es solle ein Impfregister aufgebaut werden, damit klar werde, wer überhaupt geimpft ist und wer gezielt angesprochen werden müsste. Doch auch dieser Entwurf wurde vom Bundestag abgelehnt.

AfD: Abstimmung gegen eine Impfpflicht

Es gebe keine Grundlage für eine allgemeine Impfpflicht, argumentiert die AfD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Main-Tauber Christina Baum. Ausschlag hierfür wäre eine Überlastung des Gesundheitssystems - dazu sei es aber nicht gekommen, so Baum.

"Jeder Mensch ist primär selbst für seine Gesundheit verantwortlich."

Die Bundestagsabgeordnete sagte dem SWR daher im Vorfeld, sie werde gegen eine Impfpflicht stimmen. Es wäre eine Maßnahme gesetzlich legitimiert worden, die den Bürger entmündigt, indem dem Staat erlaubt worden wäre, über den Körper seiner Bürger zu bestimmen, erklärte Baum auf Nachfrage des SWR.

FDP: Valentin Abel lehnt alle Vorschläge ab

Valentin Abel, FDP-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe, hat wie angekündigt vier Mal mit "Nein" gestimmt, das bestätigte er auf Nachfrage des SWR.

"Nachdem verschiedene Anträge, der zu einer allgemeinen Impfpflicht und der zu einer Impfberatungspflicht, nun zu einem gemeinsamen Antrag zusammengelegt wurden, waren keine Anträge mehr auf dem Tisch, die ich uneingeschränkt unterstützen könnte."

Abel hatte nach eigener Aussage "sehr für eine Impfberatungspflicht geworben". Diese hätte seiner Meinung nach jetzt ermöglicht, die Impfquote zu erhöhen und die Voraussetzungen geschaffen, im Falle einer nach wie vor existierenden Impflücke, im Herbst eine risikobezogene Impfpflicht einführen zu können. Diese Chance sei mit der Entscheidung am Donnerstag vertan.

Allerdings sei es ihm wichtig gewesen, gegen die Anträge zu stimmen, die jegliche Formen einer Impfpflicht ausschließen, "weil wir eben immer noch in der größten Pandemie seit 100 Jahren sind", so Abel.

Schließlich, auch wenn das keiner hoffe, könnte sich in der Zukunft noch eine Situation ergeben, in der man eine Impfpflicht vielleicht doch für notwendig halte. "Aktuell sehe ich die Notwendigkeit aber nicht gegeben", so der FDP-Abgeordnete.

Grüne: Abgeordneter kann krankheitsbedingt nicht an Abstimmung teilnehmen

Grünen-Politiker Harald Ebner, Abgeordneter für den Wahlkreis Schwäbisch-Hall-Hohenlohe, konnte krankheitsbedingt nicht an der Abstimmung am Donnerstag im Bundestag teilnehmen. Das erklärte ein Mitarbeiter auf Nachfrage des SWR.