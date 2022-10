Steinmeier in Schöntal: "Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt"

Bei der Übergabe der Erntekrone im Kloster Schöntal betonte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft in Zeiten des Krieges in Europa.

Am Sonntag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in alter Tradition im Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) im Rahmen der Erntedankfeier die Erntekrone entgegengenommen. In seiner Rede dankte er den heimischen Bäuerinnen und Bauern für die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung in Deutschland. Der Ukraine-Krieg zeige, dass das keine Selbstverständlichkeit sei, betonte er.

"Erntedank ist ein Anlass zu feiern, ein Anlass innezuhalten, Dank zu sagen, vor allem aber mit viel Zuversicht und Optimismus nach vorne zu schauen."

"Krieg nach Europa zurückgekehrt"

In seiner Rede sprach Steinmeier davon, dass sich niemand habe vorstellen können, dass im Jahr 2022 in Europa wieder Krieg herrschen könnte. Man sehe sich jetzt dem Widerspruch gegenüber, dass in der Ukraine das Getreide in den Silos verderbe, während andere Regionen der Welt gerade deshalb Hunger leitten.

"Der Wunsch Gorbatschows nach dem Bau eines gemeinsamen Hauses Europa ist Traum geblieben oder ich könnte auch sagen, der Alptraum des Krieges ist an die Stelle des Traums getreten."

In diesen Zeiten sei es umso wichtiger, den Menschen klarzumachen, dass eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln keine Selbstverständlichkeit sei. Deshalb danke er den Landwirtinnen und Landwirten für deren wichtige Arbeit.

Klimawandel wirkt sich negativ auf die Landwirtschaft aus

Trotz der Wetterbedingungen seien die Ernten in Baden-Württemberg in diesem Jahr gut, zu Teilen sogar sehr gut ausgefallen, erklärte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. Rukwied selbst ist Landwirt mit Betrieben in Eberstadt (Kreis Heilbronn). Auch er betonte, dass beim Erntedankfest in diesem Jahr die Gedanken der Bäuerinnen und Bauern in der Region, aber auch deutschlandweit bei den Menschen in der Ukraine seien.

"Herr Rukwied, deshalb ist Ihr Auftrag so richtig: dass in einer Situation, in der wir das Ende des Krieges noch nicht vor Augen haben, die Politik sich darum bemüht, dass das Ende sichtbar wird, auch wenn wir den Weg dahin noch nicht erkennen."

Auch in Steinmeiers Ansprache waren die Wetterbedingungen Thema. Brandenburg nannte er als Beispiel für eine Region, wo die Ernten in diesem Jahr mager ausgefallen seien. Dort hätten die Landwirtinnen und Landwirte rund 40 Prozent weniger Wasser zur Verfügung gehabt als in den Jahren davor. Dieser Umstand lasse ihn mit Sorge in die Zukunft blicken und dieser Umstand war auch schon im Juli 2022, beim Besuch des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne) im Landkreis Heilbronn, Thema.

Neben der Dürre hatten auch die vielen Flächenbrände in Deutschland in diesem Jahr einen Teil der möglichen Ernte zunichte gemacht. Das war Thema bei einem gemeinsamen Waldspaziergang. Daher sei auch der Umbau des Waldes, angepasst an den Klimawandel, wichtig, schloss der Bundespräsident ab.

Alte Tradition wieder aufleben lassen

Die Erntekrone wird jährlich an unterschiedlichen Orten an den amtierenden Bundespräsidenten übergeben. In diesem Jahr im Kloster Schöntal. Steinmeier freute sich, dass die Tradition in den vergangenen fünf Jahren nach einer Pause wieder aufgenommen wurde. Die überdimensionale Krone, die aus Ähren gebunden wurde, bekomme einen schönen Platz in seinem Amtssitz im Schloss Bellevue, versicherte er.

Sie wird traditionell im Herbst vom Deutschen Bauernverband, den Landfrauen und Kirchen übergeben.