Wirtschaftsjunioren: Heilbronn-Franken überrascht bundesweite Gäste

Vier Tage lang hat sich die Region Heilbronn-Franken jungen Führungskräften präsentiert. Laut Organisatoren seien die Gäste überrascht gewesen, welche Weltmarktführer es hier gibt.

Die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren ist am Sonntag in Heilbronn zu Ende gegangen - 750 junge Führungskräfte aus ganz Deutschland waren dafür in der Region Heilbronn-Franken zu Gast. Organisatorin Melanie Renje ist stolz auf viele positive Rückmeldungen.



Die Gäste waren völlig begeistert, was sie hier entdecken durften bei den Betriebsbesichtigungen.

Weltmarktführer machen sich Namen

So hätten viele der bundesweiten Besucher Namen wie Würth oder Ziehl-Abegg aus Künzelsau (beide Hohenlohekreis) zwar gekannt, aber nicht der Region zuordnen können, erzählt Renje. Die Vorträge des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn oder die Einblicke des Ipai (Innovationspark für Künstliche Intelligenz) hätten begeistert.

Konferenz als Bewerbung bei jungen Führungskräften

Auch ein Besuch im Freizeitpark Tripsdrill stand auf dem Programm. Denn sowohl die Betriebe, als auch Freizeitmöglichkeiten sollten angepriesen werden. Renje hofft, dass einige der Gäste sich nun auch vorstellen können wiederzukommen oder sogar sich auf Dauer hier niederzulassen. Mit der Ausrichtung der bundesweiten Veranstaltung war dies auch beabsichtigt, sagt Renje.

Das war ja auch ein bisschen der Hintergedanke.