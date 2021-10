Die Bundespolizei ist auf der Suche nach einem Mann, der in einem Zug von Schwäbisch Hall-Hessental in Richtung Öhringen am Wochenende randaliert haben soll. Der Unbekannte soll laut Bundespolizei gegen 23 Uhr in der vergangenen Samstagnacht einen Sitz in der Regionalbahn beschädigt haben. Anschließend habe er weibliche Fahrgäste belästigt. Gegen 23.20 Uhr soll der Mann dann den Zug beim Halt in Waldenburg verlassen haben.