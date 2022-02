BUND und NABU gegen Gewerbegebiet

per Mail teilen

In Schwaigern (Kreis Heilbronn) hat am Sonntag die BUND-Ortsgruppe mit einer Aktion für den Stopp des geplanten Gewerbegebiet an der B293 geworben. BUND und NABU lehnen das geplante Gewerbegebiet ab, der Bedarf sei nicht vorhanden. Vor einer weiteren Vernichtung wertvoller Ackerflächen müssten Alternativen geprüft werden, wie etwa die Erschließung vorhandener Baulücken im bestehenden Gewerbe- und Industriegebiet. Eine Umfrage zum Bedarf unter Gewerbetreibenden sei zudem vor der Pandemie gemacht worden und entspreche jetzt nicht mehr den aktuellen Anforderungen, heißt es vom BUND. Geplant ist ein Gewerbegebiet mit Verkaufsflächen auf rund 9 Hektar.