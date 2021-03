Bund und Land haben im Jahr 2020 in den Erhalt und Ausbau von Straßen in der Region Heilbronn-Franken investiert. So förderte der Bund beispielsweise Baumaßnahmen an der B293 zwischen Leingarten (Kreis Heilbronn) und Heilbronn-Böckingen oder auch den Radweg zwischen Finsterrot (Kreis Heilbronn) und Ammertsweiler (Kreis Schwäbisch Hall). Das Land investierte beispielsweise in die Landstraße zwischen Mulfingen (Hohenlohekreis) und Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall).