BUND kritisiert Pilzzuchtanlage

Der Naturschutzverband BUND kritisiert eine Pilzzuchtanlage des niedersächsischen Großunternehmens Pilzland, die derzeit in Schwaigern (Kreis Heilbronn) gebaut wird. Die Anlage soll 50 Tonnen Pilze pro Woche produzieren, werde durch das Baurecht aber wie ein Gartenbaubetrieb behandelt und dürfe deswegen außerhalb der Gemeindegrenze bauen. Dies sei ein Fehler im System, sagt BUND-Landesgeschäftsführer Martin Bachhofer. Mit einem Gartenbaubetrieb habe die Anlage nichts zu tun, es sei klar eine Industrieanlage. Außerdem bemängelt Bachhofer, dass regionale Landwirte dadurch eventuell in die Bredouille gebracht würden, sollten sie selbst in die Pilzproduktion einsteigen wollten.