BUND: Gräber bieten Lebensraum für Tiere

per Mail teilen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Baden-Württemberg appelliert zu Allerheiligen, auf Friedhöfen ökologische Nischen für die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu schaffen.

Friedhöfe, auch in Heilbronn-Franken, seien wahre Oasen der Artenvielfalt inmitten der Stadt. "Mehr Mut zur Unordnung", heißt es in einer Pressemitteilung. So sollen bei der Grabpflege gerade im Herbst abgestorbene Stängel, Laub, kleinere Äste und Moos nicht sofort entfernt werden.

Friedhof als Ort für bedrohte Tierarten

Stattdessen dienen Friedhöfe und Gräber als Futterquelle, Unterschlupf und Winterquartier für bedrohte Tierarten. Die Bepflanzung sollte insektenfreundlich sein. Gräber mit zu vielen Steinen oder Platten seien nutzlos.

Beim BUND-Projekt "Insektenfreundlicher Friedhof" entstehen bereits auf ungenutzten Friedhofsflächen wertvolle Lebensräume mitten im städtischen Raum, heißt es.