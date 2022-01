BUND fordert Abschaltung des Atomkraftwerks

Der BUND Baden-Württemberg hat an die Landesregierung appelliert, das Atomkraftwerk Neckarwestheim II (Kreis Heilbronn) schnellstmöglich abzuschalten. Nachdem am kommenden Freitag drei der letzten sechs Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen, hat der BUND Baden-Württemberg erneut Sicherheitsbedenken beim AKW Neckarwestheim geltend gemacht: An den Rohren der Dampferzeuger waren seit 2017 Risse gefunden worden, die im Extremfall zum Super-GAU führen könnten, so die Begründung des Umweltverbandes. Ein entsprechendes Gutachten eines Reaktorsicherheitsexperten läge vor, dies müsse die Landesregierung endlich ernst nehmen und den Austausch der Dampferzeuger anordnen oder das Atomkraftwerk stilllegen.