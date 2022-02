Bund fördert neue Sirenen in der Region

Der Bund fördert 24 weitere Sirenenanlagen in der Region Heilbronn-Franken mit rund 280.000 Euro. Im Kreis Heilbronn werden laut Regierungspräsidium Stuttgart 20 Anlagen gefördert. Allein sieben davon in Gundelsheim, fünf in Gemmingen sowie weitere Sirenen in Erlenbach, Pfaffenhofen und Neckarwestheim. Im Main-Tauber-Kreis werden zwei Anlagen auf neuen Masten gefördert. Insgesamt erhält Baden-Württemberg rund 11,2 Millionen Euro aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregierung, um die Warnanlagen zu erneuern oder neu zu errichten.