Der Bund fördert die Sanierung mehrerer Kulturdenkmäler in der Region. Unter anderem wird die Sanierung der Ritterstiftskirche St. Peter in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) mit 240.000 Euro unterstützt. 260.000 Euro fließen in die Renovierung der Bergkirche in Weikersheim-Laudenbach (Main-Tauber-Kreis).