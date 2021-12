131 Millionen investiert und 150 Millionen bekommen: Heilbronn präsentiert BUGA-Abschlussrechnung

Die Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn aus dem Jahr 2019 schließt finanziell erfolgreich ab, teilt die Stadt Heilbronn mit. Damit ist das Kapitel Bundesgartenschau in Heilbronn auch finanziell beendet.

131 Millionen Euro hat die Stadt Heilbronn in Grünflächen und Infrastruktur der Bundesgartenschau investiert. Bekommen habe sie dafür einen Gegenwert von 150 Millionen, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Ein unschätzbarer Wert sei auf dem ehemaligen Bahnareal entstanden, so der SPD-Politiker. Die Bundesgartenschau sei aus der jüngeren Geschichte der Stadt nicht mehr wegzudenken.

"Es gibt ja Zeitgenossen, die sagen, die Zeitrechnung der Stadt Heilbronn gliedert sich in zwei Teile: Einmal vor der BUGA und einmal nach der BUGA."

Mergel betont aber, er persönlich würde nicht so weit gehen. Der OB selbst sagte vor einigen Jahren, Heilbronn sei vor der BUGA eine Stadt gewesen, in der man leben kann - und nach der BUGA eine, in der man leben möchte.

Jetzt soll es auf dem BUGA-Areal erst richtig losgehen

Was von der Bundesgartenschau bleibt, ist vor allem der erste Teil eines neuen Wohnquartiers. Aktuell leben rund 650 Menschen im Neckarbogen. Nächstes Jahr soll der nächste Bauabschnitt folgen, dann der übernächste. Rund 3.500 Menschen sollen einmal im Neckarbogen leben, 1.000 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Heilbronner "Minigärtner" auf der BUGA im Einsatz (Archivbild) SWR

Bundesgartenschaugesellschaft wird aufgelöst

Seit 2010 gibt es die Bundesgartenschaugesellschaft, die mit Planung und Durchführung der Mammut-Veranstaltung betraut war. Zum Jahresende soll sie aufgelöst werden, ihre Arbeit ist getan. Sie habe mit einem Plus von zwei Millionen Euro abgeschlossen, meldet die Stadtverwaltung. Eine Aussage, die allerdings nur bedingt zutrifft. Zwei Millionen sind noch aus der Kapitalrücklage übrig, also aus der eisernen Reserve. Immerhin: Oberbürgermeister Harry Mergel will die Summe wieder investieren. In neue Zukunftsprojekte.