Vergangenes Jahr hat Heilbronn sich lebendig gefühlt, wie lange nicht. Denn die Bundesgartenschau (BUGA) hat mächtig Schwung in die Stadt gebracht. Dieses Lebensgefühl wollte die Stadt auch ins Folgejahr tragen. Doch statt BUGA-Lust herrscht jetzt BUGA-Frust in Heilbronn.

Sicherheit geht gerade vor – auch auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände in Heilbronn. Kletterwand und Spielplätze sind zu, Spaziergänger achten auf ihren Sicherheitsabstand. Vor einem Jahr tobte auf der Bundesgartenschau das Leben - eng an eng. Selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) kam zur Eröffnung - und stürzte sich ins Getümmel.

Jugendherberge bereitete sich auf Fest vor

Das Gefühl wollten die Heilbronner wiederaufleben lassen. Viele Menschen hatten sich zum Einjährigen angekündigt. Auf sie hatte sich auch die Jugendherberge vorbereitet. Stattdessen hat die Leiterin die Herberge nun für sich allein.

Tausende Tulpen fürs "Blühende Leben"

Tausende Tulpen waren von der Stadt schon bestellt für die Feierlichkeiten. Sie sollten das damalige Motto "Blühendes Leben" symbolisieren. War die BUGA doch 173 Tage durch die Kombination aus Gartenschau und Stadtentwicklung bundesweit in den Fokus gelangt. Die Bestellung von 94.000 bunt blühenden Blumen war aber nicht mehr rückgängig zu machen - so zierten sie kurzerhand den Kiliansplatz in der Innenstadt.

Geplant war ein großes Fest zum Jahrestag am Neckarufer und auf dem ehemaligen Heilbronner BUGA-Gelände. Das Vorhaben stoppten die Einschränkungen der Corona-Pandemie.