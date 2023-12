Neue Heimat für Heilbronner "BUGA-Duscher"

Kaltes Wasser unter freiem Himmel - derzeit nichts für Warmduscher. Härter im Nehmen sind da Christel Lechners Skulpturen. Jetzt haben "Die Duscher" eine neue Heimat gefunden.

Im Freibad Neckarhalde in Heilbronn sollen die beliebten BUGA-Figuren künftig in Ruhe duschen dürfen. Die sechs lebensechten Skulpturen der Künstlerin Christel Lechner waren in der Vergangenheit immer wieder Vandalismus zum Opfer gefallen. Mit dem neuen geschützten Standort auf dem Freibad-Gelände soll die Zerstörung ein Ende finden.

Figuren immer wieder zerstört

Die fünf Duschenden und ihre Badeaufsicht haben in der Vergangenheit einiges mitmachen müssen. Mehrfach waren sie an ihrem alten Standort am Alt-Neckar an der Wilhelmschleuse Vandalen zum Opfer gefallen und mussten immer wieder restauriert werden.

Zerstörte "BUGA-Duscher" an der Wilhelmschleuse. SWR

Im August hatte die Stadt Heilbronn schließlich beschlossen, das Figurenensemble nicht noch einmal am Wilhelmskanal aufzubauen, sondern neue Standorte zu prüfen.

Sicheres Duschen hinter Freibadzaun

In Gruppen statt wie bisher in einer Reihe angeordnet, grüßen "Die Duscher" nahe dem Volleyballfeld im Freibad Neckarhalde seit vergangener Woche nun - aus sicherer Position hinter dem Zaun - Spaziergänger und ab der neuen Saison auch Badegäste. Damit die Figuren stabil stehen und trotzdem wie selbstverständlich wirken, wurde zunächst ein Fundament aus Beton gegossen und anschließend mit Mulch bedeckt, wie die Stadt mitteilt.

Bekannt wurden "Die Duscher" von Christel Lechner in Heilbronn durch die Bundesgartenschau 2019. Damals avancierte die Installation schnell zum beliebten Fotomotiv und Selfie-Hotspot.