Noch läuft nicht alles rund an der neuen "Blitzbrücke" in Heilbronn. Für Rollstuhlfahrer und Radler gab es an den ersten beiden Wochenenden gleich zweimal kein Rüberkommen.

Lange hat sich ihre Eröffnung hinausgezögert, nun waren an den ersten beiden Wochenenden der neuen BUGA-Brücke auch noch die Aufzüge defekt. Das Problem: Ohne Aufzug kein oder nur erschwertes Hinaufkommen für Eltern mit Kinderwagen, Radfahrerinnen und Radfahrer oder Menschen im Rollstuhl. Eine Rampe oder einen alternativen Aufweg neben den Treppenstufen gibt es nicht. Ist der Aufzug defekt, müssen betroffene Passanten einen großen Umweg nehmen, um aus der Innenstadt in den Stadtteil Neckarbogen zu kommen. Stadt Heilbronn: "Keine Anlaufschwierigkeiten" Die Stadt Heilbronn betont auf SWR-Anfrage, dass das Aufzugproblem an beiden Wochenenden schnell gelöst worden sei. Eine beauftragte Firma habe den Defekt behoben. Von Anlaufschwierigkeiten bei der neuen Brücke könne also keine Rede sein, so eine Sprecherin. Aufzug defekt! An den Wochenenden nach Eröffnung stand der Aufzug der Heilbronner BUGA-Brücke still. SWR Passanten zeigen sich irritiert Das Konzept der neuen BUGA-Brücke, im Volksmund wegen ihrer Form auch "Blitzbrücke" genannt, hat viele Menschen in Heilbronn noch nicht überzeugt. Klaus Haberer, der am Montag zum ersten Mal mit dem Rad auf der Brücke unterwegs war, hat Glück, heute laufen die Aufzüge. Für den Heilbronner gibt es aber noch ein anderes Problem. Wenns hier mal richtig los geht, mit den Fahrradfahrern, dann steht man ja Schlange bis auf die Straße. Das ist ja Wahnsinn. ADFC Heilbronn: "Hier stand Design vor Funktion" Auch Volker Geis vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) am Standort Heilbronn, der die Interessen der Alltags- und Freizeitradler vertritt, ist nicht glücklich mit der neuen Blitzbrücke. Er hätte sich zusätzlich oder alternativ zu den Aufzügen, eine Rampenlösung gewünscht. "Dass die Aufzüge mal ausfallen, damit konnte man ja rechnen", meint Geis. Für eine vernünftige, flache Rampe sei es nachträglich wohl zu spät, ärgert sich Geis. Die einfachere, günstigere Variante - zwei U-Profilschienen, die die Treppe hochgelegt werden - könne man auch noch nachträglich anbringen. Allerdings brauche es bei dieser Lösung aufgrund der Steigung viel Kraft. Für Menschen mit Fahrradanhängern, Tandems, Lastenrädern oder mit Rollstuhl wäre damit also nichts gewonnen.