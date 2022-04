Weniger bürokratische Hürden für Geflüchtete aus Ukraine in Heilbronn?

Für ukrainische Geflüchtete dauerte es bisher sehr lange, bis sie in Deutschland ein Konto eröffnen oder eine Arbeit aufnehmen durften. In Heilbronn soll es nun schneller gehen.

Mutter, zwei Kinder – und Meerschweinchen Rasja. So ist Familie Bureina vor drei Wochen am Hauptbahnhof Heilbronn angekommen. Sie sind vor dem Krieg aus der Ostukraine geflohen, erzählt Mutter Alona - mithilfe von Gebärdensprache, die ihr Sohn David übersetzt. Denn Alona Bureina ist taubstumm. Außerdem fehlt ihr seit der Geburt die rechte Hand. Trotzdem will sie hier so schnell es geht arbeiten.

Doch das sei nicht so einfach, erklärt Flüchtlingshelfer Waldemar Ilg. Er hat die Familie aktuell im Gemeindehaus seiner Freikirche untergebracht. Zum Arbeiten verlange die deutsche Bürokratie ein Konto, dafür brauche man aber erstmal eine Wohnung mit Bescheinigung vom Vermieter.

"Diese kommt ins Rathaus, im Rathaus gibt man dir eine Anmeldung, mit dieser Anmeldung gehst du zur Bank, dann kommt eine ID-Nummer, wenn die ID-Nummer kommt, kannst du erst das Konto aufmachen und dann erst richtig den Antrag stellen, weil das Geld muss irgendwo fließen."

Im Schnitt dauere das aktuell vier bis fünf Wochen. Die Helfer müssten so lange irgendwie mit Geld überbrücken.

Stadt gibt "schwierigen Anfang" zu

Das Rathaus Heilbronn sagt: Es gehe bergauf. Der Anfang sei schwierig gewesen, weil die Kommunen etwa auch die erkennungsdienstliche Erfassung der Neuankömmlinge übernehmen müssen. Nun habe sich alles eingependelt. Wer mittlerweile eine Aufenthaltsgenehmigung beantrage, bekomme direkt eine so genannte Vorsprachebescheinigung, die vieles leichter mache, erklärt Sozialbürgermeisterin Agnes Christner.

"Mit dieser Bescheinigung können eine Beschäftigung aufgenommen, die Geldleistungen beantragt und ein Konto eröffnet werden. Also insofern sind bereits mit dieser Bescheinigung die Voraussetzungen geschaffen, um den Zugang in die weiteren Systeme zu erhalten."

Banken wollen Kontoeröffnung erleichtern

Auch die Banken haben nach eigener Aussage reagiert. Ukrainer kommen in Deutschland nicht an ihr Geld auf ukrainischen Konten, weil es keinen Wechselkurs mehr gibt. Ein Girokonto hier ist deshalb auch wichtig für finanzielle Hilfen vom deutschen Staat. Die Kreissparkasse Heilbronn will es Geflüchteten erleichtern, ein solches zu eröffnen.

"Die Girokontoeröffnung zum Start war holprig, weil nur noch ganz wenige Dokumente akzeptiert waren. Das hat man gelockert. Es zählt jetzt der Reisepass, die ukrainische ID-Card, der Ankunftsnachweis."

Alona Bureina hat mittlerweile ihre Vorsprachebescheinigung von der Stadt Heilbronn bekommen - nach drei Wochen vergleichsweise schnell, wie Flüchtlingshelfer Waldemar Ilg sagt. Sie will jetzt damit ein Konto eröffnen. Damit sie endlich arbeiten kann.