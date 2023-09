Bürgerweinberg Igersheim

Die Weinlese in der Region ist in vollem Gange. Seit wenigen Jahren ist auch Igersheim im Main-Tauber-Kreis wieder Weinbaugemeinde mit einem Bürgerweinberg. Etwa 100 Jahre nach Ende des Weinbaus hat sich 2017 der Verein IgersWein gegründet, Rebstöcke gepflanzt und ein auf Jahrzehnte angelegtes generationenübergreifendes Mitmachprojekt initiiert. Es gibt nicht nur den Weinberg, sondern angrenzend auch eine Kernobstwiese und Bienenvölker. Und momentan entsteht in Eigenregie die Remise Rebenblick, eine Schutzhütte mit Materiallager. Über das Projekt berichtet Rosi Düll

Stattlich sieht sie schon aus, die Schutzhütte, ganz aus Holz, das Dach gedeckt, die Fenster müssen noch eingebaut werden, es liegt einiges an Material rum. Andreas Berns, der Vorsitzende, genießt den tollen Ausblick in den kleinen Weinberg und die sattgrüne Landschaft. Wenn er über seinen Verein spricht, kommt er gleich ins Schwärmen:

„das herz geht einem auf, weil wir von alt bis jung…unglaublich.“

Im Sonnenaufgang ist die Lese in vollem Gang. Mit Eimern und Rebschere gehen die Helferinnen und Helfer durch die steilen Zeilen, Gabi Becker schneidet die tiefblauen Trauben ab

Ton: das ist so schön morgens...heut macht es richtig Spaß.

Mit Freude dabei sind auch Elias und Mika, Karl Ehrmann und Rebecca Rückert:

„Weil es einfach Spaß macht..deswegen helfe ich hier.“

„Die Gemeinschaft ist auch cool…Bereicherung.“

Der Igersheimer Wein ist „Gemeinschaft in Flaschen“ sagt der Vereinsvorsitzende, denn alle arbeiten ausschließlich ehrenamtlich.

„Es kann jeder seinen Arbeitseinsatz….Vorteil.“

Stolz ist Berns, dass Weinberg und Schutzhütte gefördert werden über das Leader-Aktionsprogramm. Dazu kommen Spenden- auch aus einer immer noch laufenden Crowdfunding-Kampagne. Die Remise kostet rund 40 tausend Euro, für die knapp 50 Mitglieder alleine nicht zu stemmen. Nutzbar soll sie für alle sein:

„Es gibt hier zwar kein Strom…aber auf Anfrage.“

Kindergarten-Gruppen, Schulklassen – alle sind willkommen. Hermann Michel überzeugt das Projekt:

„Wir haben im vorderen Bereich auch Obstbäume…sowieso ein Naturbursche.“

Heute wird übrigens Regent gelesen, Muscaris ist schon durch – beides pilzresistente Rebsorten, die in Igersheim ökologisch an und- ausgebaut werden.

„Dieses Jahr scheint…vom doppelten aus.“

Zu den aktiven Vereinsmitgliedern gehört auch Bürgermeister Frank Menikheim, der nach eineinhalb Stunden auf- und ab im Weinberg die grüne Butte vom Rücken und den Hammer in die Hand nimmt. Nach der Lese werkelt er sofort weiter auf der Baustelle Schutzhütte

„Ja, genau, Dach hab ich auch gedeckt…ich bin einer, der gern handwerklich arbeitet..mal ne Gelegenheit.

Bis November soll die Remise Rebenblick fertig sein, mit Ziegeln aus einer alten Mühle, mit Dachsparren einer einstigen Notbrücke und einem gespendeten Panoramafenster. Das Douglasien- und Lärchenholz kommt aus dem Gemeindewald. Die Vorfreude ist große auch bei Förster Klemenz Aubele

„Freuen wir uns schon drauf….mal fertig ist.“