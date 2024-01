Kembacher Bürgerverein für Rathausumbau ausgezeichnet

per Mail teilen

Drei Jahre lang haben über 80 engagierte Kembacher an ihrem Rathaus geschuftet. Heute steht dort ein saniertes Gebäude samt beliebtem Bürgertreff. Dafür gab es einen Preis.

Der Bürgerverein Kembach im Main-Tauber-Kreis ist mit dem Deutschen Kulturlandschaftspreis ausgezeichnet worden. Den Preis gab es für den Umbau des alten Rathauses und dessen Weiterentwicklung zu einem Bürgertreff. Mehr als 8.000 ehrenamtliche Stunden haben die Vereinsmitglieder der Wertheimer Ortschaft geleistet.

Bürgerverein: So kann das Rathaus nicht bleiben

Im Bürgerverein sind 88 Mitglieder, von jung bis alt, erzählt die Kembacher Ortsvorsteherin und Vorsitzende des Bürgervereins Tanja Bolg dem SWR. Gemeinsam kam man auf die Idee, dass das alte Rathaus in dieser Form nicht bleiben kann. Es war ein altes Sandsteingebäude in schlechtem Zustand. Es hatte nicht einmal eine Heizung, Sitzungen wurden teils mit Winterjacke gehalten. Im Winter musste laut Bolg hin und wieder eine Wasserleitung mit einem Fön aufgetaut werden. Zudem hatten die Bürgerinnen und Bürger von Kembach keinen Treffpunkt mehr, nachdem zwei Gaststätten schließen mussten.

So sah das Rathaus vor dem Umbau aus. Pressestelle Kembach

Der ganze Bürgerverein hilft beim Umbau mit

Dann wurden Pläne für einen Umbau geschmiedet. An den Arbeiten selbst haben dann 85 Menschen mitgeholfen, in einem Alter von 8 bis 82 Jahren, sagt Bolg. Weitere 50 Menschen hätten für Speis und Trank gesorgt. So ging der Umbau drei Jahre lang. Beinahe jedes Wochenende wurde gearbeitet. Heute ist der historische Kern des Gebäudes - Teile wurden bereits im Jahr 1790 erbaut - noch zu erkennen. Im Erdgeschoss befindet sich nun der Bürgertreff mit barrierefreiem Zugang und eine öffentliche Toilette. Im Obergeschoss sitzt die Ortsverwaltung und auch die Kirchengemeinde hat sich eingemietet. Das Gebäude hat jetzt sogar eine Heizung.

Seit dem Umbau sind das Rathaus und der Bürgertreff ein beliebtes Ziel. Pressestelle Kembach

Bürgerverein erbringt Leistungen im sechsstelligen Bereich

Die Gesamtkosten für die Sanierung und den Umbau beliefen sich auf rund 450.000 Euro. Die Kembacher erbrachten Eigenleistungen im Wert von 115.000 Euro, aus dem Landessanierungsprogramm flossen 170.000 Euro. Die Stadt finanzierte die verbleibenden 165.000 Euro.

Freude über Preis ist groß

Am Freitagabend ist jetzt immer Bürgertreff für die ganze Bevölkerung, so Bolg weiter. Es komme eine kunterbunte Truppe zusammen. Kaffee- und Handarbeitsstunden stehen ebenso auf dem Programm wie Kulturveranstaltungen. "Der neue Dorfmittelpunkt hält das Dorf zusammen", lobt die Jury des erstmals ausgelobten Deutschen Kulturlandschafts-Preises.

Die Auszeichnung ist laut Bolg eine Würdigung der Arbeit des Bürgervereins. Die Würdigung erfolge aber auch dadurch, dass es jetzt jede Woche ein voll besetztes Haus in Kembach gebe. Sie sei total glücklich, der Zusammenhalt in der Ortschaft sei unheimlich gewachsen.

Der Preis wurde auf der Grünen Woche in Berlin verliehen. 13 Mitglieder des Bürgervereins Kembach waren vor Ort und nahmen die 2.500 Euro Preisgeld entgegen. Mit einem Teil des Geldes wird jetzt erst einmal ein Pausenbänkchen für den Radweg angeschafft, freut sich Bolg.