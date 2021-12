Bürgerpreis geht an sieben Preisträger

Der Heilbronner Bürgerpreis der Kreissparkasse Heilbronn geht in diesem Jahr an sieben Preisträger aus dem Stadt-und Landkreis Heilbronn, die sich aktiv für eine nachhaltige Gesellschaft einsetzen. Den höchsten Betrag von 5.000 Euro bekommt der Heilbronner Verein "Region der Lebensretter", der über spezielle App qualifizierte Ersthelfer alarmieren und vor Ort schicken kann. Jeweils 3.000 Euro gehen an das "Reparier Café" in Heilbronn und die "Freibadfreunde Neudenau". Vier Mal 1.000 Euro gehen an den "Bürgerbusverein Bad Rappenau", an die "Lokale Agenda 21 Heilbronn", die "Arbeitsgemeinschaft Eichelberg AKTIV" und das "Hefe-Kommando", das Bäume pflanzt, und den Leintalzoo in Schwaigern sowie das Tierheim Heilbronn mit Futterspenden unterstützt. Insgesamt wurden 15.000 Euro ausgeschüttet. Verliehen wurden die Preise in einer Videokonferenz.